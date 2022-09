Furax Barbarossa, le rappeur underground de Toulouse, de retour avec un nouvel album percutant

Lorsqu'il prend possession de la scène du Bikini de Toulouse, Furax Barbarossa plante immédiatement le décor. Le rappeur à la barbe rousse et tout son équipage invitent le public à partir en voyage dans sa "Caravelle". Du nom de son dernier album sorti en juillet 2022.

France 3 Midi-Pyrénées / C. Sardain / N. Fournis / J. Martin

Flow poétique

L'album Caravelle est composé de dix-sept titres percutants et sombres dont plusieurs magnifiques collaborations avec Scylla et Sofiane Pamart. La rue, la dope, les bastons, la mort, l'écriture de Furax Barbarossa ne laisse rien au hasard. "Pour moi, le rap ne va pas sans l'écriture, donc il faut qu'il y ait des rimes léchées", dit-il.

Morceaux de vie racontés en rimes et mélodies superbement orchestrées, le projet de Furax est bien loin des codes actuels du rap commercial. "Ils passent leur temps à dire qu’ils pèsent, à contempler les scores, mais peut-on se vanter que l’on bai.. quand on paye l’escorte", chante-t-il sur le morceau Coliseum. "C'est quelqu'un d'authentique qui est resté fidèle à ses valeurs", assure un fan.

Septième opus de Furax Barbarossa, Caravelle se présente sous trois versions. Chaque exemplaire comprend une pochette différente et un titre bonus différent.

Rap underground

Porte-voix du mouvement underground, Furax Barbarossa revendique un flow à l'ancienne. Secoué par les tempêtes et la rage, le quadragénaire assume les creux et les ressacs d'une perpétuelle marée. Autant de soubresauts que l'on retrouve dans sa verve. "J'aime Furax pour les textes, la façon de jongler avec les mots, avec les syllabes, les rimes et la poésie qu'il y a dans ses chansons", rapporte un spectateur.

Depuis près de 20 ans, Furax Barbarossa chante sans filtre son parcours personnel. "Narrateur d'histoire sombre et distributeur de patates lyricales", c'est ainsi que le rappeur originaire de Corse et installé à Toulouse se décrit sur sa chaine YouTube. Un poète furieux bousculé par les aléas de la vie qui a grandi dans un logement social à Langlade près de Toulouse. Mais avec l'explosion de l'usine AZF en 2001, il part vivre dans son camion à la rencontre du monde. "Je raconte mon parcours, mon vécu, et je raconte aussi ce qui me touche chez les autres", confie Furax.

"Caravelle" de Furax à retrouver sur toutes les plateformes et à écouter en live sur les scènes françaises.

- le 30 septembre 2022 à l'Affranchi, Marseille

- le 19 novembre 2022, au Florida, Agen

- le 30 novembre 2022 à la Cigale, Paris

- le 2 décembre 2022, au Rockstore, Montpellier

- le 3 décembre 2022 à Espace Django, Strasbourg