EN IMAGES. L'ultime tournée du Suprême NTM immortalisée par le photographe Gianni Giardinelli

Le photographe français Gianni Giardinelli à suivi JoeyStarr et Kool Shen sur l'ultime tournée de NTM. Il commente pour nous une douzaine de photos actuellement exposées avec 170 autres sous la Canopée des Halles.

Gianni Giardinelli, comédien, photographe et touche-à-tout, la quarantaine radieuse, a grandi à Aubervilliers, dans le 93. Forcément, il est tombé dans le chaudron NTM tête la première. "Gamin, je mettais les cassettes de NTM dans mon walkman auto-reverse, je faisais du roller avec le Suprême dans les oreilles." Grâce à son ami DJ Pone, il a croisé JoeyStarr un an avant les retrouvailles de NTM à Bercy en 2018. De fil en aiguille, le jaguar appréciant ses photos et sa présence, il a été invité aux répétitions en 2018, puis a suivi finalement toute la tournée du Suprême, jusqu'à "La der des der" en novembre 2019.



Dans une exposition à l'accrochage soigné, il présente sous la Canopée des Halles jusqu'au 11 mars une partie de ce travail, soit 182 superbes photos, exclusivement en noir et blanc. "La photo est née en noir et blanc", justifie-t-il, "et les photographes qui me touchent comme Sebastião Salgado et Henri Cartier Bresson sont des maîtres du noir et blanc." Saisis sur et hors scène, en backstage, il se dégage de ces clichés une énergie folle, celle des ultimes concerts survoltés des plus immenses bêtes de scène du hip-hop français. Il en émane aussi pas mal d'humour, et beaucoup d'amour. Comme le lui a glissé un visiteur lors de notre interview, "merci à vous, j'en ai les larmes aux yeux".



Organisée en partenariat avec le Centre hip-hop La Place, l'exposition Tout ne tient qu'à un fil est à voir gratuitement à Paris sous la Canopée des Halles (entrée libre tous les jours jusqu'à 20h) jusqu'au 10 mars 2020. Elle partira ensuite en tournée à Nantes, Bordeaux et Lyon. Un livre, avec des dizaines de photos supplémentaires, est en projet.