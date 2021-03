Ecoutez le flow percutant de James The Prophet, nouveau phénomène de la planète rap

Il s’est fait remarquer avec ses freestyles sur le net lors du premier confinement. Aujourd’hui James The Prophet s’est fait un nom avec son rap venu tout droit des États-Unis et son flow rapide comme Eminem à qui beaucoup le comparent. Il vient de sortir son premier album "Unimaginable Storms".

Il avait sensation en 2018 dans l’émission Planète Rap sur Skyrock où son débit avait scotché tout le monde. Depuis, il a été validé par Booba, fait son premier Taratata au printemps dernier, et surtout il s’est engagé pour les soignants au plus fort de la crise en reversant les revenus de la mixtape de ses freestyles, créés dans sa chambre lors du premier confinement, à la Fondation de l’AP-HP.

A la conquête du monde

James The Prophet est né dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze d’une mère anglaise et d’un père américain. Une triple culture qui se retrouve dans sa musique, même s’il s’interdit pour le moment les textes en français. C’est donc un rap aux sonorités très US que nous offre le jeune artiste avec son premier album Unimaginable Storms sorti le 12 mars. Un opus qui pourrait bien franchir l’Atlantique et véritablement lancer la carrière de celui que beaucoup présentent comme le nouvel Eminem.

Un album et des textes très personnel dans lesquels James se livre mais aussi des titres plus engagés comme GOP, critique acerbe du Parti républicain (le Great Old Party), de Trump et du racisme de cette partie de l’Amérique, avec en featuring (et en français) Kalash Criminel. Mis en ligne sur YouTube le 9 mars, le clip affiche déjà 400 000 vues.