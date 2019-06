Ecoutez douze titres rares des Beastie Boys dévoilés à l'occasion des 15 ans de l'album "To the 5 Boroughs"

Ode à leur ville natale, le sixième album studio du trio de rappeurs new-yorkais fêtait ce week-end ses 15 ans.

Le sixième album studio des Beastie Boys, "To The 5 Boroughs", un hommage à New York et à ses cinq (vastes) arrondissements, est sorti il y a 15 ans exactement, le 14 juin 2004. Afin de célébrer cet anniversaire, les deux survivants du trio, Mike D et Ad-Rock, ont publié ce week-end un long bonus de cet album. Cette version "Deluxe" contient douze titres rares en supplément.

Hello everybody - To the 5 Boroughs came out 15 years ago today.



For the occasion, twelve rare tracks have just been released digitally in addition to the original 15 songs on the album.



Listen here: https://t.co/cfTrpFwnf9 pic.twitter.com/yjVob2OttL — Beastie Boys (@beastieboys) 14 juin 2019

Parmi les douze titres mis en ligne sur les plateformes de streaming figurent plusieurs remixes dont un de Triple Trouble signé de Graham Coxon, le guitariste de Blur et un autre de Ch-Check It Out signé Just-Blaze.



Les raretés Brrr Stick Em, Now Get Busy, Rizzle Rizze Nizzle Nizzle et MTL Reppin' For the 514, sont l'occasion d'écouter le trio échanger les rimes élastiques, à la fois drôles et critiques de la politique de Bush post-11 septembre. Et en particulier de retrouver la voix, ici particulièrement éraillée, du regretté Adam Yauch, disparu d'un cancer en mai 2012. Le tout sur des beats sautillants et des scratches affolants, dans le même esprit que l'album To The 5 Boroughs, le premier de la discographie des Beastie Boys produit par le trio lui-même.