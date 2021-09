Découvrez la nouvelle bande annonce de "Suprêmes", le biopic sur NTM

Suprêmes, le film d'Audrey Estrougo sur la genèse et les débuts de NTM, groupe phare du hip-hop français des années 90, fait monter la fièvre avec une nouvelle bande annonce alléchante de presque deux minutes. Présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, le film est attendu en salles le 24 novembre.



Les deux jeunes acteurs qui incarnent le tandem de rappeurs, Théo Christine (Joey Starr) et Sandor Funtek (Kool Shen), sont tout à fait convaincants dans les nouvelles scènes dévoilées. Sur fond de révolte des banlieues et de mouvement hip-hop naissant, les deux complices vont troquer le graffiti et la danse pour l'art de la rime et inscrire Saint-Denis et le 93 sur la carte du rap. Leurs textes révoltés et leur énergie explosive va rapidement galvaniser les foules et attirer l'attention des autorités et de la police...