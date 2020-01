Aya Nakamura, Gradur, Images, Maître Gims... les titres les plus écoutés sur Deezer durant la nuit du nouvel an

Qu'ont écouté les Français sur Deezer en débouchant le champagne durant la nuit de la Saint-Sylvestre ? La plateforme de streaming vient de dévoiler son Top.

La plateforme de streaming musical Deezer a publié jeudi le classement des artistes les plus écoutés durant le passage d'une décennie à l'autre, dans la nuit du mardi 31 décembre au mercredi 1er janvier.



Il y a d'abord le classement très resserré des chansons écoutées de 23h55 à 00h15, c'est à dire précisément durant le passage au nouvel an.



Le rappeur Gradur s'y hisse en première place avec Ne Reviens Pas (ft Heuss L'Enfoiré), dont le refrain dit "Prends tes affaires, rentre chez toi" : une façon de dégager définitivement la décennie 2010 ?







I Gotta Feeling des Américains Black Eyed Peas, une chanson de 2009, arrive en seconde position avant Dance Monkey de Tones and I, un des tubes de l'année.







On trouve en quatrième position le très opportun Bonne Année 2020 de Corinne et Benoît Hutin (dont on n'avait jamais entendu parler avant ce jour). "Bonne année, bonne santé, je te souhaite le meilleur, on se souhaite le meilleur dans un monde en couleur..."





Viennent ensuite Pookie de Aya Nakamura en 5e position et Moulaga de Heuss L'Enfoiré (feat JUL).











L'inusable Les démons de Minuit du groupe Images, un tube des années 80, se classe en 7e position.





Puis viennent We Found Love de Rihanna, Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee qui promet d'avoir encore de beaux 1er de l'an devant lui et Sapés comme jamais de Maître Gims, imparable depuis 2015.

















Le classement des chansons les plus écoutées sur Deezer de 23h55 à 00h15 durant la nuit de la Saint-Sylvestre 2019-2020

1. Ne reviens pas (Gradur)

2. I Gotta Feeling (Black Eyed Peas)

3. Dance Monkey (Tones and I)

4. Bonne année 2020 (Corinne et Benoît Hutin)

5. Pookie (Aya Nakamura)

6. Moulaga (Heuss L'Enfoiré)

7. Les démons de Minuit (Images)

8. We Found Love (Rihanna)

9. Despacito (Luis Fonsi, Daddy Yankee)

10. Sapés comme jamais (Maître Gims)



Deezer a également comptabilisé les écoutes durant un laps de temps plus long, du 31 décembre 2019 à partir de 20h jusqu’au 1er janvier 2020 à 6h30. A ce compte là, JUL est numéro un, suivi de la plupart de ceux du classement précédent, avec la présence notable de Angèle, de J Balvin, de Queen et de Ninho, suivis de quelques incontournables des soirées festives tels que David Guetta et Ed Sheeran.



Le classement des artistes les plus écoutés sur Deezer de 20h à 6h30 du matin dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2019-2020.

1. Jul

2. Aya Nakamura

3. J Balvin

4. Maître Gims

5. Gradur

6. Heuss l’Enfoiré

7. Angèle

8. Queen

9. Ninho

10. Daddy Yankee

11. The Black Eyed Peas

12. Soprano

13. DJ Snake

14. Michael Jackson

15. Tones And I

16. David Guetta

17. Niska

18. Dadju

19. Gambi

20. Ed Sheeran