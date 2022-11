Accusation de violences sur son ex-compagne : le rappeur Kaaris à nouveau en garde à vue

Le rappeur Kaaris a de nouveau été placé en garde à vue mercredi 9 novembre, dans le cadre d'une enquête sur des accusations de violences sur son ex-compagne, a appris franceinfo auprès de ses avocats, confirmant une information du Parisien. La plaignante est aussi en garde à vue.

Me Yassine Maharsi et Me Yassine Yakouti assurent à franceinfo qu'il s'agit simplement d'une étape attendue et normale dans la procédure judiciaire en cours. Ils soulignent que l'ex-compagne du rappeur a également été placée en garde à vue pour "violation de domicile" et "dégradations".

Son ex également en garde à vue

Leur client avait été placé entendu une première fois au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) à la fin du mois de septembre, pendant une quinzaine d'heures. Le rappeur avait été confronté pendant huit heures à la plaignante.

L'ex-compagne d'Okou Gnakouri, de son vrai nom, a déposé plainte en juillet dernier pour des faits remontant à janvier 2021. Elle affirme que le rappeur lui a mis des coups de poings et de pieds. Elle accuse également la nouvelle compagne de son ex de "non-assistance à personne en danger". Kaaris nie ces violences et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.