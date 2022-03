À Marseille, le rappeur et acteur principal de la série "Caïd" sur Netflix sort sa propre série

On l'a découvert sous le visage de Tony dans la série Caïd diffusée sur Netflix en mars 2021. Abdramane Diakité interprète un jeune rappeur qui dirige un réseau de cannabis dans une cité marseillaise. Aujourd'hui, c'est sous le nom de Kid que le comédien-rappeur dévoile son projet personnel.

La suite des aventures de Tony

Guerre des gangs, trafics en tous genres, le scénario de Caïd se décline en dix épisodes ultra rythmés, le tout orchestré par une bande-son originale spécialement composée par l'acteur-rappeur en personne. Une ambiance haletante qui a donné des idées à Abdramane Diakité. En attendant la saison 2 de cette série tournée à Martigues, il revient en solo avec une série de clips sous le nom de Kid. "Ça veut dire enfant et c'est aussi un acronyme qui veut dire 'Killer Instinct Déterminé", explique le rappeur.

Intitulés Les chroniques de Caïd, les clips reprennent le même univers sombre et brutal, un thriller au pays des dealers. "Ce sont des petites anecdotes, l'histoire de Tony qui continue et qui raconte son parcours dans sa ville", explique Abdramane. Et pour narrer cette ambiance où le fric flirte avec les flingues, le rappeur sort son flow et ses punchlines aux tirs impeccables. "C'est du rap urbain, un rap pur un peu dur parfois", détaille le Kid.

La série créée par Ange Basterga et Nicolas Lopez s’inspire du film éponyme réalisée par le même duo en 2017, lauréat du festival Polar de Cognac. La première saison est constituée de dix courts épisodes d'une durée n'excédant pas les quinze minutes. Elle est visible en intégralité sur Netflix.

Les chroniques de Caïd disponibles sur toutes les plateformes de streaming