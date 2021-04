Quinze ans après le lancement de sa plateforme d'écoute, Apple s'ouvre aux podcasts payants

Apple a annoncé le 20 avril l'ajout d'une option qui permettra aux podcasts de proposer des abonnements payants, un tournant quinze ans après le lancement de sa plateforme d'écoute qui a largement contribué à la popularisation de ce format en pleine explosion. Les programmes resteront le plus souvent accessibles gratuitement, mais les auteurs d'émissions pourront proposer des formules bonifiées avec des contreparties, comme "l'écoute sans publicité, l'accès à des contenus supplémentaires", ou à "des épisodes exclusifs ou en avant-première", a détaillé un communiqué du groupe californien.

Coming soon... more ways to follow, listen and share your favorite shows. Discover premium subscriptions from indie voices and premier studios, and explore new channels — all in addition to millions of free shows. Stay tuned for more info. https://t.co/fSosDBKsoI pic.twitter.com/nPC4tGEXMQ