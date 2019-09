Quand Jacques Chirac était la cible de chansons contestataires et drôles, en six vidéos

Mordantes ou lapidaires, caustiques, souvent très drôles : Jacques Chirac a inspiré durant sa carrière nombre de chansons contestataires. En voici six.

L'ancien président de la République Jacques Chirac s'est éteint la nuit dernière. Tout au long de sa longue carrière, l'homme politique, ses campagnes ou ses petites phrases ont été la cible du monde musical, rarement tendre à l'égard du candidat, puis du président issu de la droite. Voici une sélection de chansons contestataires, caustiques ou lapidaires. Elles sont signées Zebda, les Wampas, Sinsemilia, Mickey 3D, Parabellum, La chanson du dimanche.

1 "Le bruit et l'odeur" de Zebda (1995)

Le 19 juin 1991, Jacques Chirac prononce un discours devant des militants et sympathisants du RPR qui va faire date et choquer. Il y dit notamment : "Notre problème, ce n’est pas les étrangers, c’est qu’il y a overdose". Puis "Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte-d’Or (…) et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée, une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit et l’odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou." Quatre ans plus tard, le groupe Zebda revient avec Le bruit et l'odeur sur cette saillie controversée.





2 "Chirac en prison" des Wampas (2006)

Dans cette chanson, Didier Wampas espère, début 2006, que Jacques Chirac, cité notamment dans l'affaire des emplois fictifs à la Mairie de Paris et l'affaire des HLM de Paris, aille directement en prison. Il chante "J'attends 2007, c'est mon seul espoir, de sortir du brouillard, de voir Chirac en prison, C'est ma dernière chance pour que j'aie confiance en la justice française." Didier Wampas expliquera qu'il ne s'agit pas vraiment d'une chanson contre le président de la République mais une façon de "voir jusqu'où peut aller la liberté d'expression". On voit ici les Wampas sur scène avec Louise Attaque qui les avait invités sur scène.









3 "Bienvenue en Chiraquie" de Sinsemilia (2004)

Le groupe de ska et de reggae engagé chante "Détournements de fonds, emplois fictifs /Abus d'biens sociaux, HLM de Paris / Contemple les victoires de notre roi dans sa guerre contre la loi." Mais aussi "L'immunité en suprême privilège / La justice en état de siège / Bienvenue en Chiraquie/ Démocratie s'fait monarchie /T'étonnes pas si ça chie / Bienvenue en Chiraquie/ Bienvenue et constate le gâchis!"









4 'Le grand Jacques" de Mickey 3D (1999)

Cette chanson est sortie sur Mistigri Torture, le premier album méconnu de Mickey 3D, issu pour partie de leurs cassettes démos. Michael Furnon y chante "Jacques tu es si drôle que tu fais rire les enfants / Ils te prennent tous pour un guignol, ils t'imitent le soir en mangeant / Jacques tu es si grand que toutes les petites vieilles t'adulent..."









5 "Anarchie en Chiraquie" de Parabellum et Svinkels (1997 et 2005)

En 1997, le groupe de rock alternatif français Parabellum sort le brûlot lapidaire Anarchie en Chiraquie, dont le refrain gronde "Anarchie en Chiraquie, pour les gros, pas pour les p'tits, Anarchie en Chiraquie, Plus on est d'fous plus on rit". En 2005, le trio hip-hop Svinkels reprend le titre et étoffe les paroles. Ce qui donnera notamment. "T'as serré tellement de pognes / Que t'as les mains les plus sales de l'Hexagone / Mec t'as fais tellement de bises / Qu'y a de l'herpès au RPR et au PS/ ils veulent nous dépouiller / Jusqu'à notre dernière pièce jaune / Mec si tu veux pas douiller / Un judoka va venir te fouiller".









6 "Jacques Chirac" par La chanson du dimanche (2009)

Chaque semaine, Clément Marchand et Alexandre Castagnetti ont posté chaque dimanche de 2007 à 2012 une chanson sur l'actualité. L'une d'elle fut consacrée à Jacques Chirac, en novembre 2009. Elle disait : "Jacques Chirac est passé hier au tribunal / Il a dit Monsieur le juge je n'ai rien fait de mal / Il a serré des paluches, il a montré ses dents / Il a même dédicacé son livre au juge en passant / Et c'est alors / Que Jacques a dit que chaque pas doit être un but dans la vie."