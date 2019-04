Revivez le concert de Clara Luciani au Printemps de Bourges

La quatrième soirée du Printemps de Bourges (du 16 au 21 avril 2019) était placée sous le signe de la féminité et du charme. Telle une amazone, Clara Luciani a donné le ton sur la scène du W.

Elégante, fiere et libre, Clara Luciani a envouté le Printemps de Bourges. C'est sur la grande scène du festival, le W, qu'elle a offert un concert plein de force.

Revenir au Printemps de Bourges, c'est un peu une manière de lui dire "Merci", car c'est presqu' ici que tout a commencé pour Clara Luciani. "Il y a an, c'était juste après la sortie de mon premier album, c'était notre première grosse date", se souvient-elle. Depuis, "Sainte-Victoire" a grimpé les échelons des charts, une Victoire de la musique en poche pour la meilleure scène, Clara Luciani est au zénith !

"La Grenade" : comme une revanche

A Bourges, le public a chanté à l'unisson ses plus grands succès, "Comme toi", "The Bay" et bien sûr "La Grenade". Un titre qu'elle a écrit à un moment délicat de sa vie.

Je me sentais sous-estimée particulièrement par les hommes, c'est une chanson qui montre à quel point la femme est beaucoup moins vulnérable qu'elle n'en a l'airClara LucianiChanteuse

Telle une guerrière, Clara Luciani est désormais debout, prête à affronter le monde.

La chanteuse est actuellement en tournée partout en France et sur la route des festival de l'été.