À La Rochelle, le groupe The Big Idea prêt à larguer les amarres pour enregistrer un nouvel album en mer

Le groupe de rock rochelais The Big Idea s'apprête à embarquer pour une nouvelle aventure musicale et humaine. Dès le mois d'octobre, les six amis vont larguer les amarres pour enregistrer un quatrième album sur l'océan. En attendant le départ vers les Antilles, ils préparent activement leur monture : un voilier de onze mètres équipé comme un studio.

Tous dans le même bateau

Les compositions du futur album de The Big Idea sont en grande partie déjà écrites. Chaque musicien enregistrera sa partition au gré de la houle et des flots. Il y aura donc des bruits de l'océan et du vent dans les drisses dans ce nouvel opus. "Il y a un double enjeu : il faut s'inspirer et récupérer les sons de la mer et aussi pouvoir enregistrer des choses acoustiques, comme le chant, les guitares. Il va falloir trouver un équilibre entre ces deux choses-là", rapporte Victor, le chanteur du groupe.

À la barre du voilier, Matéo, un fils de marin qui a bien l'intention de former ses coéquipiers. "Tout le monde doit être capable de barrer le bateau, lire des cartes, faire la météo pour que l'on puisse dormir tranquille et faire confiance aux autres," précise-t-il. Pour que l'aventure reste inoubliable, ils prévoient aussi de tourner un film de ce périple unique dans l'histoire du rock'n'roll.

Une histoire de potes

Matéo, Sinclair, Sacha, Victor, Louis et Pierre se connaissent depuis l'enfance. C'est sur les bancs du lycée que les six copains décident de former un groupe. Une grande idée baptisée naturellement The Big Idea. Bac en poche, les six compères quittent la Charente-Maritime pour s'installer en collocation à Champigny-sur-Marne, en Ile-de-France, pour, officiellement, faire des études à la fac. Mais en fait, cette grande coloc de potes se transforme véritablement en studio de musique.

En attendant de hisser les voiles, The Big Idea va mettre le cap sur le Printemps de Bourges pour représenter la Nouvelle-Aquitaine dans la sélection officielle des iNOUïS 2021. Une édition estivale (en raison des contraintes sanitaires) qui se tiendra du 22 au 27 juin 2021.

