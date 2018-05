Guitares, moto et disques de platines : des effets personnels et des souvenirs de Prince vendus aux enchères

La vente de plus de 150 objets de l'univers du chanteur et musicien décédé en 2016 va se dérouler vendredi au Hard Rock Café de Times Square, à New York.

Le chanteur Prince est décédé en avril 2016 (image extraite du film Purple Rain). (AMERICAN PICTORIAL / MAXPPP)