Un fan de Coldplay invité par Chris Martin pour un sublime duo piano-voix au Stade de France

Le géant britannique, Coldplay, vient de terminer les quatre dates françaises de sa tournée mondiale Music of the Spheres. Près de 80 000 personnes étaient réunies chaque soir au Stade de France, à Saint-Denis. Mercredi 20 juillet, pour la dernière date, un de leur fan, Enzo, ne perd pas une miette du concert. Le jeune homme a déjà assisté aux trois premiers avec une seule idée en tête : se faire inviter sur scène pour un duo avec Chris Martin.

Pour réussir son pari, Enzo n'a pas ménagé sa peine. Il a usé de stratégie et de persévérance. Après avoir envoyé, en vain, des centaines de mails et de courriers au staff et à la production pour assister aux balances, Enzo a eu l'idée de réaliser une pancarte pour se faire remarquer du groupe lors de leur prestation sur scène.

Je me suis dit "Enzo tu vas aller aux quatre dates et tu vas te mettre aux endroits stratégiques". Enzo fan de Coldplay

Et contre toute attente, c'est lors de la soirée de mercredi que son idée fonctionne. Chris Martin le remarque et juste après le morceau Viva la Vida s'approche de lui et l'invite à monter sur la scène. Enzo se retrouve alors devant 75 000 spectateurs, s'installe derrière le clavier et commence à jouer au piano le morceau Let Somebody Go, accompagné de son idole. Le résultat est bluffant.

France 3 Alpes-Côte d'Azur Reportage : L.Cohen-Hebbache / N.Tireche / N. Brancato

Un souvenir qu'Enzo - qui a grandit dans un univers musical et qui écoute la musique de Coldplay en boucle depuis dix ans - n'est pas prêt d'oublier. Après ce pari réussi, le jeune Azuréen plein de ressources espère en réaliser un autre : participer à un clip de Coldplay. Une idée qu'Enzo a eu le temps de glisser à l'oreille de Chris Martin lorsqu'ils étaient tous les deux sur scène.

Après quatre soirées grandioses parsemées des plus grands tubes du groupe comme Paradise, The Scientist au Stade de France, Coldplay repart sur les routes pour continuer sa tournée mondiale notamment en Belgique et à Londres, au stade de Wembley le 12 août prochain.