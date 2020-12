Surprise ! Taylor Swift annonce la sortie cette nuit d'un nouvel album, "evermore" la "sœur de folklore"

L'année 2020 offre son lot de surprises pour les fans de Taylor Swift ! La chanteuse a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouvel album, evermore, qui sera disponible dès 6 heures demain matin, heure de Paris (minuit heure de l'Est américain). Ce neuvième album studio est présenté comme "la soeur" de folklore, un album également sorti par surprise cet été et qui a battu des records sur les plateformes de streaming. Il a ensuite passé huit semaines au sommet des ventes de disques aux Etats-Unis, où il est devenu le premier album à se vendre à plus d'un million d'exemplaires en 2020.

"Je suis heureuse de vous annoncer que mon 9e album studio, soeur de folklore, sortira ce soir à minuit [soit 6h à Paris]. Il s'appelle evermore. Pour le dire grossièrement, nous ne pouvions plus nous arrêter d'écrire des chansons", présente la chanteuse sur son compte Instagram.

"Pour le dire plus poétiquement, nous avions l'impression que nous étions à l'orée d'un bois et que nous avions le choix : soit nous faisions demi-tour, soit nous nous enfoncions plus loin dans la forêt que représente cette musique. Nous avons choisi d'aller plus loin", explique Taylor Swift, en référence à la pochette de folklore où l'on voit la chanteuse en balade au milieu des arbres.

Dans le passé, j'ai toujours considéré mes albums comme des moments uniques et je suis passée à la préparation du prochain dès la sortie d'un album. Il y avait quelque chose de différent avec folklore. Taylor Swift Instagram

Des duos avec Haim, The National et Bon Iver

La chanteuse révèle la participation des artistes Aaron Dessner, Jack Antonoff, Justin Vernon, et William Bowery (pseudonyme de son petit-ami Joe Alwyn) pour l'écriture des chansons. Elle dévoile également des duos avec Haim, The National, et Bon Iver, ce dernier étant déjà présent dans folklore. La sortie d'evermore sera accompagnée de la publication d'un clip pour la chanson Willow, l'un des quinze titres qui composent l'album (la version physique deluxe contient deux titres additionnels).

Dans un autre post Instagram, la chanteuse explique cette surprise : "Depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours eu hâte d'avoir 31 ans, car c'est mon chiffre porte-bonheur à l'envers. C'est pourquoi j'ai souhaité vous surprendre avec cela maintenant", avance la star qui va souffler ses 31 bougies le 13 décembre prochain. Elle ajoute : "Je sais aussi que cette période de fêtes sera solitaire pour beaucoup de gens. Si certains d'entre vous se tournent vers la musique pour faire face à l'absence d'un être cher comme je le fais, cet album est pour vous".