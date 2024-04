Quatre choses à savoir sur le nouvel album de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", dans les bacs vendredi

Avec presque 100 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming Spotify, la chanteuse pop Taylor Swift est devenue l'une des artistes les plus puissantes de l'industrie musicale. Son nouvel album The Tortured Poets Department, annoncé lors de la cérémonie des Grammy Awards en début d'année, sort vendredi 19 avril. Ce projet promet de battre de nouveaux records et d'emballer ses fans. La chanteuse a déjà glissé de nombreux indices et en même temps bloqué les fuites pour que la surprise soit totale.

Un album (encore) sur son ex

La théorie dominante de The Tortured Poets Department, ou Le Cercle des poètes torturés en français, s'épancherait sur l'ex de la chanteuse, l'acteur britannique Joe Alwyn. Le nom de l'album serait d'ailleurs tiré d'une discussion de groupe nommée "The tortured man club" ("Le club de l'homme torturé", en français) que le comédien tenait avec Paul Mescal et Andrew Scott, deux autres acteurs. La liste des morceaux, 16 au total, donne déjà quelques indices : So Long, London (Au revoir Londres), I Can Fix Him (No Really I Can) (Je peux le changer, non vraiment je peux) et The Smallest Man Who Ever Lived (L'homme le plus petit qui n'ait jamais existé) – un homme anglais semble effectivement impliqué dans l'affaire. Revenir, sans prendre de gants, sur ses anciens compagnons est d'ailleurs devenu une tradition pour Taylor Swift, chanson après chanson. L'actuel élu est la star du football américain Travis Kelce, récent victorieux du Super Bowl. Et pour lui, le nouvel album "est incroyable". Il contient des collaborations avec le rappeur américain Post Malone et le groupe de rock britannique Florence + The Machine.

Une installation temporaire à Los Angeles avec des indices

En collaboration avec Spotify, Taylor Swift a installé une bibliothèque temporaire jonchée d'objets ciglés TTPD, les initiales du titre de son album. Une machine à écrire, des fleurs séchées et des bibliothèques remplies de livres titrés avec les chansons de l'album, sont les premiers indices décelés par les fans depuis la création de l'installation mardi 16 avril. Avant l'ouverture, une longue queue de curieux s'était déjà formée. Protégé par une vitrine, un livre ouvert révèle certaines paroles des nouvelles chansons de The Tortured Poets Department. Des phrases dispersées dont on ne connaît encore ni le sens, ni la mélodie.

Les fuites bloquées par X

Sur le réseau social X, anciennement Twitter, il est désormais compliqué de chercher de potentielles fuites du nouvel album de Taylor Swift. Lorsqu'on tape "Taylor Swift leak", une page d'erreur apparaît. On peut comprendre que la plateforme a bloqué ces mots-clés pour éviter que de potentielles fuites soient diffusées. Aucun nouveau titre n'a pour l'instant fuité, quelques heures seulement avant la sortie officielle de l'album. Ce n'était pas le cas de Midnight, le précédent album de Taylor Swift. De nombreux titres avaient circulé 24 heures avant leur sortie.

De faux morceaux générés par intelligence artificielle

Depuis quelques semaines, les Swifties, la communauté de fans de Taylor Swift, ont repéré un album portant le titre The Tortured Poets Department sur Spotify et Deezer. S'agit-il d'une fuite ? Plutôt d'un faux album généré par intelligence artificielle, et la copie est trompeuse. Cette fausse version détourne les vrais titres du nouvel album de Taylor Swift. Le titre Fortnight est rebaptisé Fortnite ou la chanson My Boy Only Breaks His Favorite Toys se transforme en My Girl is My Toy.