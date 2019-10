Pour Rihanna, Trump est "la personne la plus malade mentalement aux Etats-Unis"

Rihanna accuse Donald Trump de lier les fusillades perpétrées par des personnes blanches à des troubles psychiques et en revanche de qualifier d'actes terroristes celles dont les auteurs sont issus de minorités ethniques.

La chanteuse et entrepreneuse Rihanna estime, dans un entretien au magazine Vogue publié mercredi 9 octobre, que "la personne la plus malade mentalement aux Etats-Unis aujourd'hui semble être le président" Donald Trump.

L'artiste barbadienne accuse le locataire de la Maison Blanche de lier systématiquement à des troubles psychiques les fusillades perpétrées par des personnes blanches mais de qualifier, parallèlement, d'actes terroristes celles dont les auteurs sont issus de minorités ethniques. Le président américain a ainsi expliqué, en août, que les "maladies mentales" étaient à l'origine des tueries d'El Paso (Texas) et de Dayton (Ohio), menées par des tireurs blancs.

"C'est une humiliation. C'est totalement raciste"

"Donald, vous avez mal épelé terrorisme", a lancé Rihanna. "Le fait que ce soit qualifié différemment à cause de la couleur de peau" de l'auteur, "c'est une humiliation. C'est totalement raciste." "Mettez un homme arabe avec la même arme, dans le même Walmart (la tuerie d'El Paso le 3 août s'est déroulée dans une succursale de l'enseigne), et jamais Trump n'en parlerait comme d'un problème de santé mentale", poursuit-elle. Pour elle, "la personne la plus malade mentalement aux États-Unis aujourd'hui semble être le président."

Rihanna ne se produira pas au Super Bowl en soutien à Colin Kaepernick

Sur le terrain politique également, la chanteuse confirme avoir refusé de se produire lors du spectacle de la mi-temps du dernier Super Bowl, la finale du championnat de la ligue de football américain NFL, événement télévisé le plus suivi de l'année. "Il y a des choses dans cette organisation (la NFL) avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord", explique-t-elle. "Et je ne voulais pas y aller et leur rendre service." Sa décision, dit-elle, est liée aux mesures de rétorsion dont a été victime le joueur Colin Kaepernick, devenu persona non grata en NFL. Les propriétaires de clubs lui reprochaient d'avoir mis, plusieurs fois, un genou à terre lorsque jouait l'hymne américain, avant le coup d'envoi de rencontres. Il entendait ainsi protester contre les discriminations visant, selon lui, les Noirs aux États-Unis.

"Je n'aurais pas osé", dit-elle au sujet du spectacle du Super Bowl. "Pourquoi faire? A qui cela aurait bénéficié ? Pas les miens ? Je ne voulais pas être une vendue."