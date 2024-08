Paris 2024 : en plein concert, Adele s'arrête de chanter pour diffuser le 100 m féminin sur un grand écran

Alors qu'elle donnait un concert à Munich (Allemagne), samedi 3 août, Adele a interrompu sa performance afin de diffuser la finale des Jeux olympiques du 100 m féminin qui se déroulait au même moment. Son initiative a été saluée par plusieurs fans présents à l'événement sur les réseaux sociaux.

Ce jour-là, l'interprète de Hello et Someone Like You devait donner une performance devant quelque 75 000 personnes, dans un stade spécialement aménagé pour l'occasion. Cependant, son spectacle se déroulait au même moment que la finale du 100 m féminin au Stade de France.

Qu'à cela ne tienne, la chanteuse, grande passionnée d'athlétisme, avait sollicité les techniciens pour que l'épreuve soit projetée sur l'écran géant du stade. "Arrêtons le concert, regardons le 100 m féminin", a-t-elle proposé au micro en plein milieu du show.

Les spectateurs ne s'attendaient certainement pas à voir une épreuve des Jeux olympiques. Mais cela leur a visiblement plu.

Plusieurs fans présents à l'événement ont publié des photos de la scène sur les réseaux sociaux, avec des commentaires enthousiastes. "Y'a qu'à un concert d'Adele que tu peux aussi regarder la finale du 100 m" ou encore "Adèle qui streame les JO pendant son concert, c'est iconique", mais aussi "Cette femme a le sens des priorités", pouvait-on par exemple lire sur X (ex-Twitter).