Sophie, musicienne et productrice avant-gardiste de l'électro-pop, est morte à 34 ans

Sophie, musicienne et productrice, était considérée comme une voix innovante dans la musique pop et électronique. Elle est décédée chez elle à Athènes à l'âge de 34 ans, selon son entourage, après un "terrible accident", précise son label Transgressive sur Twitter.

"Fidèle à sa spiritualité, elle est montée pour regarder la pleine lune, a glissé accidentellement et est tombée", ajoute le communiqué.



Sophie Xeon est née et a grandi à Glasgow. Elle a sorti son premier single Nothing More to Say en 2013 et a rencontré la reconnaissance du public avec un autre titre paru la même année, Bipp, puis avec une série de singles compilés en 2015 sur Product.

En 2018, elle a sorti son premier album, Oil of Every Pearl’s Un-Insides, nominé pour un Grammy du meilleur album dance / électronique. Selon le Guardian, "Sophie a créé un son véritablement original et l'a utilisé pour explorer avec intensité les sentiments de terreur, de tristesse et de plaisir".

"Une productrice stellaire, une visionnaire"

Elle a collaboré avec Madonna, en co-écrivant son single Bitch I'm Madonna en 2015. Sophie a également travaillé entre autres avec le rappeur Vince Staples, le duo indépendant Let’s Eat Grandma, les chanteurs pop Charli XCX et Kim Petras.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021

Transgenre, Sophie se considérait comme "ni père, ni mère, mais comme une personne qui regarde et qui ressent le monde".

Les réactions sont nombreuses dans le monde de la musique depuis l'annonce de sa mort. "Sophie était une productrice stellaire, une visionnaire", a écrit Chris sur son compte Twitter.