LetTheMusicPlay : de The Cure à Radiohead et Depeche Mode, des dizaines de stars appellent à sauver la scène musicale britannique

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, les plus grands noms de la pop anglaise lancent un appel pressant à sauver l'industrie des concerts britannique, naufragée en raison du coronavirus.

La liste de signataires est impressionnante : Radiohead, Paul McCartney, The Cure, PJ Harvey, Coldplay, Dua Lipa, Nick Cave, les Rolling Stones, Liam Gallagher, Dizzee Rascal, Annie Lennox, Depeche Mode, Iron Maiden, Eric Clapton... Les plus grands noms de la pop britannique ont lancé jeudi 2 juillet un appel pressant pour sauver l'industrie des concerts, dont la survie est menacée par la crise du nouveau coronavirus.

"L'avenir de centaines de milliers de personnes" est en jeu

Dans une lettre ouverte adressée au ministre britannique de la Culture Olivier Dowden, 1 500 artistes et personnalités du monde de la musique exhortent le gouvernement à agir de toute urgence. "La scène britannique est l'une des plus grandes réussites du pays d'un point de vue social, culturel et économique de ces dix dernières années", soulignent les signataires. Mais avec la poursuite des mesures de distanciation physique et sans soutien financier, "l'avenir des concerts et festivals et des centaines de milliers de personnes qui en vivent s'annonce lugubre".



"Le gouvernement s'est penché sur deux importants loisirs britanniques - le football et les pubs - et il est maintenant crucial qui se focalise sur un troisième, la musique live", poursuivent-ils. "Jusqu'à ce que ces entreprises puissent de nouveau travailler, ce qui arrivera vraisemblablement en 2021 au plus tôt, le soutien du gouvernement sera crucial pour empêcher des faillites en masse et la fin de cette industrie de premier plan dans le monde".

Une campagne #LetTheMusicPlay sur les réseaux sociaux

Les signataires demandent au ministre un calendrier pour la réouverture des salles de concert, un plan de soutien et l'accès à un dispositif de crédit ainsi qu'une exemption totale de la TVA sur les ventes des places de concerts.



Selon une étude adossant la lettre ouverte, le secteur représente 210.000 emplois et ses entreprises ont représenté 4,5 milliards de livres sterling en 2019 (5 milliards d'euros).

A la suite de la publication de la lettre ce jeudi 2 juillet, les artistes, les salles de concert, les festivals mais aussi les fans de musique, sont invités à poster sur les réseaux sociaux des photos de leurs derniers shows live en utilisant le hashtag #LetTheMusicPlay. Jeudi matin, c'était déjà un raz-de-marée.