Les fils de John Lennon et Paul McCartney co-signent leur première chanson, "Primrose Hill"

Le duo McCartney-Lennon reformé le temps d'une chanson : James McCartney et Sean Ono Lennon, fils des deux célèbres Beatles, ont co-écrit "Primrose Hill", sortie il y a quelques jours et qui ravit déjà les fans de leurs illustres ainés.

La sortie du titre a été annoncée vendredi 12 avril 2024 par James McCartney, qui l'interprète. "Primrose Hill est arrivé ! Je suis très excité de partager ma dernière chanson, co-écrite avec mon cher ami Sean Ono Lennon", a-t-il écrit sur Instagram, sous un selfie aux tons sépia de lui et du fils de John Lennon, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs pères.

"Avec la sortie de cette chanson, cela donne vraiment le sentiment d'assurer la continuité", a ajouté le chanteur.

Le titre est une référence au quartier huppé de Londres du même nom, qui surplombe la capitale britannique, et où de nombreuses stars, dont Paul McCartney, possèdent des résidences.

La chanson est une ballade aux échos mélancoliques, dans laquelle l'influence des deux stars du groupe de Liverpool – qui étaient, eux, originaires des quartiers modestes de la ville ouvrière du Nord de l'Angleterre – est plus qu'évidente.

Encensés par Paul McCartney

Le titre n'a pas laissé indifférents les admirateurs des Beatles sur les réseaux sociaux. "Si vous fermez les yeux, on entend les mêmes voix !!" que celles de John Lennon (mort en 1980) et Paul McCartney, approuve par exemple l'un d'entre eux sur Instagram. "Je n'aurais jamais pensé entendre une nouvelle (chanson signée) Lennon/McCartney en 2024", se réjouit un autre.

Paul McCartney, 81 ans, a lui aussi promu le titre et félicité son fils sur son compte Facebook : "Mon fils James a sorti une nouvelle chanson appelée Primrose Hill. Allez l'écouter !", ajoutant : "Beaucoup d'amour pour Sean Ono Lennon, qui a co-écrit le titre".

Ce vieux rêve d'un duo Beatles nouvelle génération se concrétise enfin. En 2018, James Mc Cartney et Sean Ono Lennon évoquaient déjà la possibilité de composer ensemble.Suivant les traces de leurs ainés, James McCartney, 46 ans, et Sean Ono Lennon, 48 ans, ont tous deux embrassé une carrière musicale, le premier collaborant notamment à des albums de son père, loin toutefois du succès planétaire des Beatles.

En fin d'année dernière, la sortie d'une nouvelle chanson inédite des Beatles, Now and Then, reconstituée à partir d'une ancienne maquette grâce à l'intelligence artificielle, avait réveillé la Beatlesmania, se hissant au sommet des classements de téléchargement et d'écoute au Royaume-Uni.