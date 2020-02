La chanteuse galloise Duffy sort de son silence et affirme avoir été violée et séquestrée

Auteure en 2007 du hit de pop rétro "Mercy", la chanteuse Duffy avait disparu des radars ces dernières années. Dans un long post Instagram glaçant, elle est sortie mardi soir de son silence.

La chanteuse galloise Duffy a justifié mardi sa longue absence musicale en expliquant avoir été "violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours" par une personne non identifiée. Elle ne précise pas à quel moment cette agression est survenue mais dit avoir décidé de s'en ouvrir publiquement après avoir discuté avec un journaliste.



Duffy a publié mardi soir (25 février 2020) un long post glaçant sur Instagram: "Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pensé à écrire cela. Comment je l'écrirais et comment je me sentirais après. (...) Beaucoup d'entre vous se sont demandé ce que j'étais devenue, où j'avais disparu et pourquoi. (...) En vérité, et croyez moi, je suis ok et en sécurité maintenant" mais "j'ai été violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours. J'ai survécu. Il m'a fallu du temps pour récupérer."

Un Grammy et trois Brit Awards

La chanteuse âgée de 35 ans, qui est également compositrice, avait notamment accroché en hauts des charts en 2007 le hit rétro Mercy et la ballade Warwick Avenue. Partageant avec Amy Winehouse et Adele une veine pop vintage, elle a ensuite remporté le Grammy pour le meilleur album vocal pop en 2008 avec son album Rockferry puis, devenue la plus grande vendeuse d'albums de l'année outre-Manche, elle a raflé trois Brit Awards en 2009.







Deux ans plus tard, en 2011, elle avait annoncé "prendre une pause" concernant son activité publique. En 2013, elle était apparue aux côtés de nombreux artistes français lors d'un concert à New York en hommage à Edith Piaf. Elle a également contribué à la musique et a tenu un rôle dans le film Legend (2015).



"Il n'y a pas de façon facile de le dire. Mais je peux vous dire que durant la dernière décennie je me suis promis de vouloir ressentir le soleil briller dans mon coeur et le soleil brille maintenant", a-t-elle assuré dans son post Instagram.



"Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas choisi d'utiliser ma voix pour exprimer ma douleur ? Je n'ai pas voulu montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé : comment chanter avec mon coeur s'il est brisé ? Et doucement il s'est réparé", a-t-elle ajouté.