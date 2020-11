Kylie Minogue, confinée mais toujours "Disco"

Dans une période privée de concerts et de sorties, Kylie Minogue est fidèle à elle-même ; son 15e album studio, "Disco", sort ce vendredi, malgré tout, et elle donnera un concert retransmis sur Internet samedi. L'occasion d'une rencontre à distance.

Honnêtement, Kylie Minogue s'est quand même posé la question: "Est-ce que c’est vraiment une bonne idée de sortir un album en ce moment ?... Est-ce que c’est indécent ?". Mais la réponse n'a pas tardé : en ces temps de disette, offrir aux gens des tubes de 3 mn 30 pour "s'échapper" était trop tentant.

Un nouvel album, c'est un peu de fête en même temps. La star australienne, confinée comme tout le monde ou presque, a planché au printemps sur des chansons tout entières tournées vers le même concept : la musique disco. Une suite logique dans sa carrière réinventée il y a deux décennies, de jeune chanteuse aux tubes un peu naïfs à icône mondiale de la pop.

La musique disco s’est construite dans l’adversité, et en cela il y a une étrange corrélation avec ce que nous vivons cette année… Les gens veulent juste une pincée, un moment de rêve et de lumière. Kylie Minogue

Son dernier album, Golden, il y a deux ans avait encore fait exploser les ventes. Et que dire de sa performance au festival de Glastonbury, l'année dernière ? Un triomphe émouvant, sur une scène qu'elle aurait dû enflammer quinze ans plus tôt, apparition annulée à cause d'un cancer du sein. Pas de scène prévue pour l'instant, mais un grand concert diffusé sur Internet, samedi, "Infinite Disco": "Tout le monde sera chez soi, mais nous serons tous ensemble, au même endroit, au même moment". Aucune lassitude chez Kylie Minogue, qui pourrait n'avoir qu'une devise, concluant l'entretien : "Venez avec moi sur la piste de danse !"

Kylie Minogue, Disco (BMG). Album disponible. Concert Infinite Disco retransmis le samedi 7 novembre sur Internet.