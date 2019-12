Ed Sheeran, le chanteur de "Shape of You", annonce faire une pause en 2020

Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste britannique âgé de 28 ans a annoncé faire un "break" à durée indéterminée l'an prochain. Il en profitera pour voyager, lire et trouver de nouveaux sujets d'écriture.

Le déferlement de bonnes résolutions n'est pas attendu avant la Saint-Sylvestre, mais Ed Sheeran a déjà lancé les siennes dès la veille de Noël : c'est décidé, en 2020 la pop star mondiale fera une pause pour "voyager, écrire et lire".

Un break pour relancer l'inspiration

Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste, âgé de 28 ans, est dans le circuit avec un succès international croissant depuis 2011 mais le single Shape of You extrait de l'album Divide paru en 2017 l'a propulsé au firmament, faisant accéder ce garçon épris de normalité au statut de superstar. Depuis, il n'a pas arrêté.



"L'époque et la tournée Divide (94 concerts et 53 villes visitées, la tournée mondiale la plus lucrative de 2018 avec 4,8 millions de tickets vendus NDLR) ont changé ma vie à bien des égards, mais maintenant il est temps de sortir et de voire davantage le monde", a-t-il écrit sur son compte Instagram mardi 24 décembre. "Je promets de revenir avec de la nouvelle musique quand le temps sera venu et que j'aurai vécu un peu plus afin d'avoir de quoi écrire."

Voir cette publication sur Instagram Brb x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 24 Déc. 2019 à 4 :00 PST

Un clip ravissant en guise d'au-revoir

"Je serai absent des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir", a-t-il précisé. Ce n'est pas la première fois que Ed Sheeran s'efface des réseaux sociaux. En 2016, il avait fait un long break durant lequel il avait notamment visité l'Islande et le Japon, skié et "mangé des choses bizarres".



Avant d'annoncer faire cette pause, Ed Sheeran a publié le week-end dernier un clip ravissant pour Put It All On Me avec Ella Mai en featuring, une chanson extraite de son album de collaborations N°6 paru en juillet dernier.

On y voit des couples de tous âges et de toutes latitudes géographiques danser, avec une apparition (à 2:40) du couple que le chanteur forme avec Cherry Seaborn, épousée en janvier 2019.