Découvrez le premier single d'Adele depuis six ans, "Easy On Me", et son clip signé Xavier Dolan

Six ans que l'on attendait une nouvelle chanson d'Adèle, la star britannique aux 15 Grammy awards. Le premier single, "Easy on me" vient d'être lâché ce vendredi en éclaireur avant la sortie d'un nouvel album annoncé pour le mois prochain.

Le clip du grand retour d'Adele après six ans d'absence est signé Xavier Dolan. Easy On Me débute en noir et blanc dans une maison triste que la chanteuse quitte valise à la main, s'énervant de l'autre sur son téléphone. Puis la ballade démarre alors qu'elle est elle-même au volant et s'éloigne de ce passé difficile. "Tu ne peux pas nier que j'ai tout essayé (...) Ne sois pas trop dur avec moi chéri", chante-t-elle de sa voix puissante, laissant éclater sa douleur alors que le clip reprend des couleurs.



Ce premier single en piano-voix augure un quatrième album cathartique dans lequel elle évoquera ses tourments vécus à la trentaine il y a trois ans lorsqu'elle a commencé ce disque. Baptisé 30 il est désormais annoncé pour le 19 novembre.

"A 30 ans, ma vie s'est effondrée sans prévenir"

Londonienne exilée à Los Angeles, la chanteuse aux 15 Grammy Awards s'est récemment longuement livrée dans le magazine Vogue pour dire à quel point ce disque fut cathartique. "A 30 ans, ma vie s'est effondrée sans prévenir", a ainsi confié Adele. "J'ai l'impression que cet album est de l'auto-destruction, puis de l'auto-réflexion et de l'auto-rédemption".

C'est pour répondre aux nombreuses questions de son fils Angelo, bientôt neuf ans, sur son récent divorce, et la blessure résultante, qu'est notamment né ce disque-thérapie.

L'interprète de Hello et Someone Like You, également oscarisée pour la B.O. du James Bond Skyfall, a aussi expliqué avoir perdu quelque 45 kilos en devenant accro à l'exercice. "Il ne s'est jamais agi de perdre du poids mais de devenir forte et de me donner le plus de temps possible chaque jour loin de mon téléphone". Mais les fêlures ne sont jamais loin. "Je dois me préparer à devenir célèbre à nouveau, ce que, comme tout le monde le sait, je n'aime pas être", a-t-elle encore glissé dans Vogue.