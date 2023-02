Burt Bacharach, compositeur de chansons légendaires comme "I say a little prayer for you", est mort à 94 ans

Le compositeur américain, qui a aussi signé de multiples tubes intemporels comme "Walk on By", "The Look of Love" ou "Raindrops keep fallin' on my head", s'est éteint de mort naturelle, a déclaré son agente.

Le décès du compositeur américain Burt Bacharach, auteur des célébrissimes Walk on By, The Look of Love ou Raindrops keep fallin' on my head, est dû à des causes naturelles, a déclaré son agente jeudi 9 février.

Associé durant des décennies au parolier Hal David, le musicien a composé les plus célèbres chansons de Dionne Warwick, et a également travaillé avec d'innombrables légendes de la musique populaire comme Aretha Franklin, Tom Jones, les Carpenters, Elvis Costello, Marlene Dietrich, les Beatles... Sa chanson Raindrops keep falling on my Head, titre-phare de la bande originale du film Butch Cassidy et le Kid (1969), a eu les honneurs d'une séquence entière, hors du temps, avec Paul Newman et Katharine Ross. L'interprète était le chanteur B.J. Thomas.

Parmi les classiques composés par Bacharach, on peut aussi citer What's new Pussycat (pour Tom Jones), What the world needs now is love (pour Jackie DeShannon), The look of love (pour Dusty Springfield), (They long to be) close to you (les Carpenters ont enregistré la plus célèbre version), That's what friends are for (pour un All Star autour de Dionne Warwick), On my own (pour Patti Labelle et Michael McDonald)...



À la frontière entre jazz et pop, ses ballades romantiques, mélancoliques, aux mélodies enchanteresses, ont atteint les sommets des hit-parades des deux côtés de l'Atlantique. Quant au nombre de ses interprètes, il dépasse le millier, à l'issue d'une carrière dépassant sept décennies.