Britney Spears fait son retour en duo avec Elton John sur "Hold Me Closer" : carton annoncé

Britney Spears a repris pour la première fois le chemin des studios depuis six ans, pour un duo avec son chanteur préféré, Elton John. Ce dernier l'a invitée à chanter avec lui Hold Me Closer, un remix très autotuné d'un de ses tubes (le classique Tiny Dancer, daté de 1971), sorti ce vendredi 26 août. Produit par Andrew Watt, 31 ans, Hold Me Closer, qui a tout pour être un des hymnes de la rentrée, marque le come-back officiel de la chanteuse depuis la fin de la tutelle controversée exercée principalement par son père, Jamie Spears, prononcée fin 2021.





"Britney était brisée", souligne Elton John

Elton John est un admirateur de longue date de Britney Spears. "Elle a sorti des disques incroyablement bons", et "elle chantait et dansait si bien", souligne-t-il dans le Guardian. "C'est dur quand vous êtes jeune. Britney était brisée. J'étais brisé aussi quand je suis devenu sobre (il est sobre depuis 32 ans NDLR). J'étais au plus mal. Je connais trop bien cette sensation et c'est horrible", explique le "Rocketman", connu pour tendre la main aux artistes en difficulté, de George Michael à Robbie Williams ou plus récemment Sam Fender, Little Simz et Oliver Sim. "Je suis Oncle Elton. Ils peuvent m'appeler."



L'auteur de Candle in the Wind, âgé de 75 ans, espère que ce duo, dont son mari David Furnish lui a soufflé l'idée, donnera à Britney Spears "beaucoup plus de confiance qu'elle n'en a à présent, et qu'elle réalisera que les gens l'aiment, se soucient d'elle et veulent qu'elle soit heureuse", après les années traumatiques qu'elle a traversées, confie-t-il encore au Guardian. "Je croise les doigts pour (...) qu'elle retourne en studio, fasse plus de disques, et réalise qu'elle est sacrément bonne."



Jamais à court de petits coups d'éclat bonheur, Sir Elton John, en vacances sur la côte d'Azur, n'a pas résisté à présenter la chanson en avant-première dès le milieu de la semaine, dans un restaurant de plage, La Guérite, sur l'île Sainte-Marguerite dans la baie de Cannes. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, il s'installe à côté du DJ, prend le micro et se met à chanter sur Hold Me Closer, devant la foule d'estivants surexcités, qui brandissent leurs smartphones et lui envoient des "I Love you"....

Britney remercie puis ferme son compte Instagram : "je choisis le bonheur"

"Merci pour votre générosité et d'avoir pensé à moi pour vous rejoindre sur une chanson si géniale !!! Comme c'est cool d'être une voix sur VOTRE chanson !!! (...) Je vous suis tellement reconnaissante !!!", a réagi de son côté, Britney Spears sur Instagram. Un compte qu'elle a décidé dans la foulée de désactiver vendredi, assurant sur Twitter "Oui, je choisis le bonheur aujourd'hui. Chaque jour, j'essaye d'oublier les blessures et l'amertume (...) Je veux être sans peur comme lorsque j'étais plus jeune."