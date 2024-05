Billie Eilish : sept choses à savoir sur son nouvel album "Hit Me Hard and Soft"

Pour quelle raison cet album très attendu, qui paraît vendredi, n'a-t-il été précédé d'aucun single ? Dans quelle chanson Billie Eilish fait-elle son coming-out ? À quel genre d'album peut-on s'attendre ? Et quand sa tournée passe-t-elle par la France ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur "Hit Me Hard and Soft".

À 22 ans, la chanteuse américaine Billie Eilish sort, vendredi 17 mai 2024, son troisième album, attendu fébrilement par ses millions de fans. Pour ce disque intitulé Hit Me Hard and Soft, le mystère aura tenu jusqu'à la séance d'écoute organisée aux États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi et dont Rolling Stone a publié sur Instagram quelques extraits à découvrir ci-dessous. Jusque-là, peu de son avait filtré sur ce disque.

Le successeur de Happier Than Ever, paru en juillet 2021, comporte dix chansons, et est long de 43 minutes. Il a été, comme les deux précédents, entièrement coécrit, enregistré et produit avec son frère et partenaire musical de toujours Finneas O'Connor, à Los Angeles.

Si Hit Me Hard and Soft est son premier album depuis presque trois ans, Billie Eilish n'a pas chômé entre-temps. En plus d'effectuer une longue tournée mondiale passée par l'Accor Arena de Paris Bercy en juin 2022, puis Rock en Seine en août 2023, elle a sorti le EP Guitar Songs l'été dernier. Elle a surtout contribué à la bande-son du film phénomène Barbie de Greta Gerwig, avec la poignante ballade What Was I Made For?, qui lui a valu une nouvelle pluie de récompenses, dont un Oscar de la meilleure chanson originale, et deux Grammys, y compris celui de la Chanson de l'année.

Voici sept questions autour de ce troisième album, qu'elle présente comme celui avec lequel elle renoue avec son vrai moi.

1 Pourquoi l'album n'est-il précédé d'aucun single ?

Elle l'a précisé d'emblée lors de l'annonce début avril de la date de sortie de son nouvel album : Hit Me Hard and Soft ne sera précédé d'aucun single "parce que je veux tout vous donner d'un coup". Alors que les singles, et même les extraits de singles sur TikTok, règnent en maîtres, la chanteuse pousse ainsi ses fans à faire l'expérience de l'écoute d'un album dans son entièreté.

"À chaque fois qu'un artiste que j'aime sort un single sans le contexte de l'album, j'ai tendance à le détester", justifie Billie Eilish dans un long entretien accordé à Rolling Stone (en anglais). "Je n'aime vraiment pas quand les choses sont hors contexte." Et d'ajouter : "Cet album est comme une famille, je ne veux pas qu'un des gamins se retrouve tout seul au milieu d'une pièce."

"J'aime être immergé dans l'univers de l'auteur d'un album (…) que tu aimes écouter du début à la fin", reconnaît de son côté Finneas dans le même article. "Ça me rend bien plus heureux que lorsque j'entends une bonne chanson."

2 À quel genre d'album peut-on s'attendre ?

Peu d'informations (et de sons) ont filtré sur la teneur de cet album. Cependant, Billie Eilish a confié à l'automne dernier à la journaliste de Variety Katcy Sephan que ce disque "sonne différemment" de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, "mais pas d'une manière étrange. Ça a juste l'air neuf. Ça change. Le changement est une des choses que je préfère dans la vie."

"J'ai l'impression que cet album, c'est moi", complète-t-elle dans Rolling Stone, dont elle orne la couverture du mois de mai. "Ce n'est pas un personnage. Il ressemble à la version de moi de When We Fall Asleep Where Do We Go? (son premier album, paru en 2019). Il ressemble à ma jeunesse et la personne que j'étais enfant". Car après le succès fulgurant et le tourbillon de la célébrité, la jeune star a eu besoin de se retrouver.

Pour le journaliste de Rolling Stone Angie Martoccio, qui a longuement interviewé la chanteuse et son frère Finneas et eu le privilège d'écouter l'album avant tout le monde, ce disque serait son meilleur. Un album dont les cordes du Attacca Quartet, un quatuor à cordes, constituent le fil rouge, "un élément intense mais délicat qui lient ensemble les dix chansons".

3 Que signifie le titre de l'album ?

Son titre, Hit Me Hard and Soft (Frappe-moi dur et doucement) est "un résumé parfait de ce que fait cet album", assure Billie à Rolling Stone. "C'est une requête impossible : tu ne peux pas être frappé durement et doucement. Tu ne peux pas faire ces deux choses en même temps. Je suis quelqu'un de très extrémiste, j'adore quand les choses sont vraiment intenses physiquement, mais j'aime aussi quand les choses sont tendres et douces. Je veux les deux en même temps."

Le communiqué de presse en anglais, qui vante "son œuvre la plus audacieuse à ce jour", évoque lui aussi un album "qui fait exactement ce que son titre suggère, frappant dur mais doucement, tant dans les paroles que dans les sonorités, tout en mélangeant les styles et en défiant les tendances".

Finneas semble quant à lui confirmer le côté montagnes russes de l'album dans Rolling Stone. Il décrit en effet le titre d'ouverture, Skinny, comme "une fausse promesse totale", car si on connaît What Was I Made For?, on se pense en terrain connu. Sauf que "quand la batterie arrive" sur le second titre, Lunch, c'est comme si on tuait le personnage principal d'un film, compare-t-il. "C'est comme si Drew Barrymore apparaissait dans les cinq premières minutes de Scream et qu'ils la tuaient. Tu serais là : ils ne peuvent pas tuer Drew. Oh mon Dieu, ils ont tué Drew !".

4 Sur quelle chanson Billie fait-elle son coming-out ?

Billie Eilish a révélé en novembre 2023 son attirance pour les femmes dans une interview à Variety. "Je suis physiquement attirée par elles. Mais je suis aussi intimidée par elles, par leur beauté et leur présence." Interrogée par le même média en décembre pour confirmation, elle répond : "N'était-ce pas évident ? Je n'avais pas compris que les gens ne le savaient pas." Un coming out homosexuel sur lequel elle est revenue à moitié depuis : "J'aime les hommes et les femmes, laissez-moi tranquille avec ça", a-t-elle écrit sur Instagram.

Cependant, sa chanson Lunch, la seconde de son nouvel album, qu'elle a dévoilée sur scène en avril au festival Coachella, est particulièrement explicite sur l'identité queer de la jeune femme qui dit ne s'être "jamais vraiment sentie féminine". "I could eat that girl for lunch / Yeah she dances on my tongue / Tastes like she might be the one / And I can never get enough", commence-t-elle. ("Je pourrais manger cette fille pour le déjeuner / Yeah elle danse sur ma langue / Elle a le goût de celle qui pourrait bien être la bonne / Et je n'en aurai jamais assez").

À Rolling Stone, Billie Eilish confie avoir commencé à écrire cette chanson "avant d'avoir fait quoi que ce soit avec une fille", puis l'avoir terminée ensuite. "Je suis amoureuse des filles depuis toujours, mais je ne le comprenais pas, jusqu'à l'an passé", précise-t-elle.





5 De quoi parlent les autres chansons de l'album ?

Difficile de se faire une idée de la teneur des morceaux sur la seule foi de leurs titres. Mais si le secret de cet album a été bien gardé, des extraits et paroles de plusieurs chansons ont déjà été dévoilés d'une façon ou d'une autre.

Ainsi, le titre d'ouverture, Skinny, parle d'auto-acceptation, et pointe l'erreur de penser que perdre du poids va vous rendre heureux, nous apprend Rolling Stone.

Chihiro, qui se réfère au film d'animation de Hayao Miyazaki Le Voyage de Chihiro, et qui a été dévoilée à Coachella, ressemble à une chanson d'amour et de rupture, qui navigue dans les méandres des souvenirs.

Blue, qui serait une vieille chanson jouée live dès 2016 sous le titre True Blue, parle d'une déception sentimentale – "J'aimerais pouvoir dire que j'ai tourné la page mais ce n'est pas vrai", disent les paroles. Enfin, L'Amour de ma vie est également une chanson d'amour blessée, mais cette fois, l'interprète de Bad Guy qualifie son ancien partenaire de "médiocre" et assure : "Nous sommes si heureux d'en avoir terminé" alors que "les filles me courent après".

6 Que suggère la pochette de l'album ?

La pochette de Hit Me Hard and Soft montre la chanteuse sous l'eau en train de couler, juste après avoir été comme jetée depuis une porte visible en surplomb. Une image onirique qui semble suggérer que l'interprète de What was I Made For? n'est toujours pas sortie de la dépression dont elle souffre depuis l'adolescence et qui nourrit ses textes depuis toujours.

Pourtant, "ma vie va bien", disait-elle encore à Variety en novembre 2023. "De bien des façons, j'ai l'impression de me réveiller."

La pochette du troisième album de Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft". (UNIVERSAL)

De fait, la révélation de la pochette était accompagnée en avril d'un extrait vidéo de quelques secondes (début d'un probable clip à venir) porteur d'une vision d'espoir. Elle reprenait cette image de Billie Eilish coulant à pic, de plus en plus profondément dans les abysses bleus, jusqu'à ce qu'une main entre dans le champ et attrape son poignet comme pour la sauver in extremis. Quelle est cette main amie ? Un amour ? Un ami ? Un concept ? Billie est-elle enfin remontée à la surface ? L'album devrait nous en dire plus.

7 Sa tournée passe-t-elle par la France ?

Billie Eilish entreprendra une tournée mondiale pour défendre cet album, dont le coup d'envoi est prévu le 29 septembre 2024 à Québec. Elle ne débarquera en Europe qu'au printemps 2025, après avoir sillonné les États-Unis et l'Australie durant l'automne et l'hiver. Le volet européen, qui comprend une trentaine de dates dont beaucoup sont déjà sold out, débutera le 23 avril à Stockholm (Suède).

En France, seules deux haltes sont prévues, à Paris Bercy (Accor Arena), les 10 et 11 juin 2025. Les deux dates ont affiché complet en quelques heures lors de la mise en vente des billets début mai. Cependant, les fans français sont un peu colère concernant le prix des billets de cette tournée produite par Live Nation.

Il a en effet fallu débourser 151 euros pour une place en fosse, c'est-à-dire debout, et sans doute plutôt devant (des places étaient proposées à 74 euros en catégorie 3). Un prix considéré plutôt cher par son jeune public. Mais l'incompréhension est surtout venue du fait qu'il fallait débourser la même somme, 151 euros, pour une place en "carré or", c'est-à-dire assis et avec une bonne visibilité supposée. "C'est honteux !", "C'est une blague, j'espère", se sont agacés les fans sur les réseaux sociaux. Une fois le disque sorti vendredi, parions que la pilule passera mieux.