Beyoncé publie deux nouveaux morceaux et annonce la sortie d’un nouvel album

Durant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl emmené par Usher, dimanche 11 février, Beyoncé a en partie volé la vedette en diffusant un spot publicitaire annonçant la sortie d’un nouvel album. Baptisé Renaissance: Act II, il est prévu pour le 29 mars.

Dans la foulée, alors que la mi-temps du Super Bowl battait son plein, Queen B a dévoilé deux nouvelles chansons, Texas Hold 'em et 16 Carriages. Le premier est très country et le second l’est plus subtilement, mais tous deux sont très éloignés de son dernier album dansant Renaissance, aux accents house, sorti en juillet 2022. Ce "second acte" en constitue pourtant une suite : Beyoncé avait en effet prévenu que Renaissance n’était que le premier d’un projet en trois actes.

À noter que la belle Texane âgée de 42 ans avait déjà fait une incursion en terrain country sur son album Lemonade avec le titre Daddy Lessons. Sur la pochette de Texas Hold’em, Beyoncé porte un chapeau de cow-boy et semble nue sous la ceinture, seulement barrée d’un miroir en forme de cœur, ce qui a fait couler beaucoup d’encre…

Ces deux nouveaux titres produits par Raphael Saadiq sont-ils une indication fiable de la teneur de son huitième album studio ? Mystère. Mais comme le fait remarquer un commentaire sur son post Instagram ci-dessous, si Acte II est une exploration country, ce serait pour mieux démontrer ce que la country doit aux Afro-américains, à commencer par l’apport du banjo. Plus qu'un mois et demi à patienter.