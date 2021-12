Après "une semaine de Covid", la chanteuse Angèle sort son nouvel album "Nonante-Cinq" par anticipation

"Vous le savez peut-être, je sors d'une semaine de Covid et j'aurai 26 ans demain." C'est sur les réseaux sociaux que la chanteuse Angèle a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la sortie anticipée de son nouvel album Nonante-Cinq ("95" dans l'appellation belge des nombres) pour vendredi minuit, 3 décembre, le jour de son 26e anniversaire. "Je réalise depuis mon isolement combien cette année de mes 25 ans a été particulière... et combien je ne me voyais pas fêter ce moment seule, en mangeant un gâteau (dont je ne sentirais pas le goût de toute façon), sans marquer le coup (...) J'ai décidé que Nonante-Cinq soit déjà dispo sur toutes les plateformes dès minuit une semaine avant sa sortie officielle !! Eh ouais je m'auto-leak en gros..." Pour info, le verbe anglais to leak signifie "fuiter".





SURPRISE !!!! « NONANTE-CINQ » IS OUT SUR LES PLATEFORMES !!!!

HAPPY BIRTHDAY TO ME HEHEHEHHE GO STREEAAAMMMMM https://t.co/AaxKwNMIVo pic.twitter.com/4wsL7P9yHg — Angèle Angèle (@angele_vl) December 2, 2021





Nonante-Cinq est le deuxième album d'Angèle après Brol, sorti en octobre 2018. Il est lancé quelques semaines après la mise en ligne en novembre d'un documentaire, Angèle, qui revient sur l'ascension foudroyante de la jeune artiste.

Un nouveau clip dévoilé vendredi à midi

Vendredi 3 décembre à midi, Angèle doit dévoiler sur Youtube le clip d'un duo enregistré pour l'album avec le rappeur Damso, Démons. Entre-temps, une version audio de la chanson Solo a été partagée sur la plateforme.





Le 21 octobre dernier, en guise d'avant-première, la chanteuse belge avait partagé le clip d'un premier extrait de son disque, Bruxelles je t'aime.





Tard jeudi soir, Angèle a célébré la sortie anticipée de Nonante-Cinq dans une vidéo ponctuée de musique sur Instagram, durant laquelle quelques complices artistes ont fait une apparition, parmi lesquels la chanteuse Pomme et Damso avec lequel elle a enregistré son nouveau duo, entre autres intervenants.

