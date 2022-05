Angèle inaugure la saison de l'Arena Futuroscope et enflamme la scène poitevine

Un show XXL et un pari réussi pour l'Arena Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou, dans la Vienne. Ce vendredi 6 mai, Angèle a ouvert le bal des concerts de la nouvelle salle culturelle et sportive de la région devant plus de 6000 spectateurs.

Un show haut en couleur

Accompagnée de quatre musiciens et de nombreux danseurs, Angèle a égrené les tubes de son premier album (La loi de Murphy, Je veux tes yeux, Balance ton quoi) et dévoilé en live les nouveaux morceaux de son dernier opus, Nonante Cinq, sorti en décembre 2021. Sur scène, la jeune Belge apparaît toute nimbée de rose pour une heure trente de spectacle. Un show énergique et pétillant, à grands renforts de vidéos sur écran géant. La salle de l’Arena se montre à la hauteur de l’univers pop et coloré de la jeune Belge. "Il y avait une super ambiance, chaleureuse et conviviale, ça fait plaisir", se réjouit une spectatrice.

Si la soirée a conquis la majorité des spectateurs, certains n'ont pas hésité à relever la petite touche finale avec l’oubli du "s" de Poitier(s).

Une faute que la chanteuse a rapidement corrigé avec humour sur son compte Twitter.

Jveux bien que parfois je deconne avec les gaufres mais pour le coup la pancarte CETAIT PAS MOI !!!!!!! Tllmt désolée Poitiers, vous pourrez écrire Andgele pour vous venger jvous aimes sinon ♥️♥️♥️♥️ https://t.co/xeuei3b39c — Angèle Angèle (@angele_vl) May 6, 2022

Angèle lance la saison de l'Arena

Lancée en 2016, l'Arena Futuroscope voit enfin le jour après six ans de travaux. Avec ce concert inaugural, Angèle a testé les capacités acoustiques du nouvel équipement. "Le spectacle, la lumière, le son et cette nouvelle salle, c'était un super bon moment", se réjouit un fan à la sortie du concert. "On espère que ça va attirer des artistes à grand potentiel à venir à Poitiers", lance une spectatrice.

À suivre à l'Arena, le concert de Sexion d’Assaut le 3 juin 2022, l’occasion de conquérir un tout autre public.