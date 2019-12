Amnésique, elle a tout oublié sauf son groupe préféré : Depeche Mode l'a choisie pour figurer dans le documentaire de sa tournée

Sélectionnée parmi des milliers de fans du monde entier, Carine Puzenat a pu côtoyer les stars anglaises pendant leur tournée Global Spirit qui, en 2017, a rassemblé plus de 3 millions de fans en 115 concerts à travers le monde.

C'est un rêve éveillé que vit Carine Puzenat. Cette Perpignanaise a été choisie avec cinq autres fans dans le monde pour faire partie du film de la tournée 2017 de Depeche Mode Global Spirit. Elle a, non seulement assisté au concert mais a partagé un peu de l'intimité des stars. Le documentaire d'Anton Corbjin Spirits in the Forest fait revivre ces concerts du groupe mythique à travers les yeux de six fans. Carole était invitée à assister à l'avant-première du documentaire à Perpignan

Ma réaction c'est WHAOU !!! Je suis très émue. C'est très très fortCarine PuzenatFan de Depeche Mode

Seule reste la musique de Depeche Mode

L'aventure de Carole Puzenat n'est pas banale. Cette mère de famille perpignanaise a été victime d'un grave accident de la route à l'issue duquel elle est devenue amnésique. Elle a tout oublié sauf... la musique de son groupe préféré Depeche Mode.

Cette histoire a ému les membres du groupe qui l'ont choisie, avec cinq autres fans dans le monde, pour raconter leur tournée 2017. Car Spirits in the Forest est bien plus qu'un simple film de concert. Il montre, à travers les histoires émouvantes des six fans, pourquoi le groupe n'a pas cessé de fasciner le public.

Anton Corbijn

Carole a été invitée à partager un repas avec le groupe. Elle se revoit en train "de manger ses carottes bio entre Martin Gore, le leader, et Andrew Fletcher, le bassiste et claviers."

A un moment je réalise, je me tourne vers Martin et je lui dis merci. Il met sa main sur mon épaule et me dit : merci à toi Carine. C'est des moments que je n'oublierai jamais.Carine PuzenatFan de Depeche Mode

Spirits in the Forest d'Anton Corbjin sorti le 21 novembre 2019