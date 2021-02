À Nancy, le blind test de Mr Pelican, clap de fin des sessions live de L'Autre canal

C'est un blind test royal auquel peuvent participer les téléspectateurs du festival numérique "Pop up" initié par la scène de musiques actuelles L'Autre Canal à Nancy et qui a mélangé concerts, conférences... En clôture de ce festival online, c'est l'artiste Mr Pelican qui met au défi les volontaires de deviner des titres des Beatles et de The Velvet Underground dimanche 28 février à 18h30.

"Cela fait quand même une bonne liste de morceaux, même si je ne vais pas les jouer tous en entier. Je garde souvent une intro, un thème où même les paroles que j'ai changées", explique Romain Aweduti, alias Mr Pelican.

Coup de projecteur pour les artistes

Le public de L'Autre Canal avait pu découvrir sept sessions live d'artistes lorrains ces dernières semaines. Un vrai coup de projecteur pour des groupes qui ont particulièrement souffert des restrictions sanitaires depuis un an.

"C'est surtout pour les sessions qu'on est attentif. Cela permet de donner une belle visibilité aux groupes. Pour ces sessions, c'est en moyenne entre 30 et 40 000 vues qui ont été enregistrées sur la période. C'est vraiment bien pour des artistes qui, si cela avait été produit sur scène avec des tickets payants, auraient joué devant 70, 100, 200 personnes. Là, 30 000 vues ce n'est pas négligeable", juge Anthony Gaborit, responsable de la communication de l'Autre Canal.

Et maintenant place à Mr Pelican, ce drôle d'oiseau nancéien qui va prendre un malin plaisir à faire tourner la tête aux mélomanes en distillant plein de petites pastilles musicales. Avec un certain "sens de la formule" selon la présentation faite sur le site de L'Autre Canal. À vous de juger !