À Ajaccio, Sting invite les plus grands musiciens corses et embrase le festival Aiò

C'est un événement qu'ils n'auraient raté pour rien au monde : les fans du chanteur Sting se sont régalés à Ajaccio. Invité du festival Aiò, le musicien anglo-saxon était en concert jeudi 1er août devant plus de 6 700 spectateurs.

Aux alentours de 23h15, les spectateurs sont sortis ravis d’avoir pu voir la star britannique. L’un d’entre eux ne "regrette pas d’être venu". "C’est magique d’avoir pu le voir de si près. C’est une légende. On ne risque pas de le revoir de sitôt", poursuit-il.

Concert de Sting à Ajaccio au festival Aio (France 3 Corse / C. Ferrer / T. Tronchon / V. Buresi)

"Extraordinaire", "magique", "génial" : les superlatifs ne manquent pas après le concert. Durant deux heures de show, Sting a joué ses propres chansons et repris en chœur les tubes de son groupe Police. Des tubes restés gravés au plus profond des mémoires des fans comme Message in the bottle qui embrase la fosse. "Un superbe concert, c'est comme quand on était jeune, on est revenu dans le temps" se réjouit une spectatrice. "Toujours la même voix, comme il était avant pendant ses années glorieuses", ajoute un autre fan.

Padovani, Bernardini et Sting

Le concert a atteint son sommet lorsque Sting a invité sur scène deux monuments corses de la musique. Avec Jean-François Bernardini du groupe I Muvrini, il recrée leur duo autour de la chanson Fields of gold.

Quelques minutes plus tard, c'est son vieil ami, le guitariste Henry Padovani qui entre en scène. Ce musicien bastiais n'est autre que l'un des membres fondateurs du groupe Police avec Sting et Stewart Copeland à la fin des années 1970.

Pour les programmateurs du festival Aiò, clôturer cinq jours de fête avec Sting s'inscrit comme l'un des plus beaux événements de l'histoire de l'île de beauté."Il a donné de la joie à presque 7 000 personnes à Ajaccio, on vient de réaliser le plus gros concert de l'histoire de la Corse avec la plus grande star qui se soit produit en Corse. Ce qui s'est passé une fois pourra peut-être, avec de la chance et beaucoup de travail, se reproduire", espère Michel Marti, organisateur du festival.