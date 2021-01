Phil Spector, producteur américain de légende et meurtrier de la comédienne Lana Clarkson, est mort en prison

Phil Spector est mort samedi en prison en Californie, où il purgeait sa peine pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson. L'homme avait été un producteur de légende, derrière des succès planétaires comme "Let It Be" des Beatles, et un inventeur sonore, créateur notamment du "mur du son" pop.

Le producteur musical américain de légende Phil Spector, est mort à 81 ans samedi 16 janvier en prison, de "causes naturelles", a indiqué dimanche 17 janvier le Département pénitentiaire de Californie, précisant qu'une autopsie serait réalisée. L'homme purgeait sa peine pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003.

Millionnaire avec les Teddy Bear

Phil Spector a été souvent qualifié de génie musical, notamment par l'ex-Beatle John Lennon, car il avait réussi à créer un son inimitable pour les plus grands artistes de rock. Mais avant de devenir le plus célèbre producteur, arrangeur et preneur de son de la musique pop des années 60, Phil Spector avait été membre du groupe pop The Teddy Bears qui connut son heure de gloire à la fin des années 50.

Harvey Phillip Spector est né le 26 décembre 1939 dans le Bronx, à New York, dans une famille de la classe moyenne, originaire de Russie. En 1953, quatre ans après le suicide de son père, il déménage avec sa mère et sa soeur à Los Angeles. Peu intéressé par l'école, il étudie la guitare et le piano. Il parvient à réunir des fonds avec quelques amis et enregistre en 1958 To know him is to love him (le connaître, c'est l'aimer), titre directement inspiré de l'épitaphe gravée sur la tombe du père de Phil. Le disque, initialement gravé à 500 exemplaires, grimpe au sommet du hit-parade. A 21 ans, Phil Spector est millionnaire.



Producteur de "Let It Be"

Il bifurque alors vers une carrière de producteur. En 1961, il fonde sa société de production, Philles Records, avec un associé, Lester Sill. Il débute en enregistrant les Crystals (There's no other like my baby) dès octobre de la même année.

Il réalise alors une série d'enregistrements inoubliables du Da Doo Ron Ron des Crystals à Be My Baby des Ronettes (dont il épousera la chanteuse Veronica "Ronnie" Bennett), en passant par Unchained Melody des Righteous Brothers.



Phil Spector, qui a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1989, travaillera également avec Ike and Tina Turner (River deep, mountain high), Leonard Cohen Death of a ladies's man et les Ramones (End of the century). En 1970, le sorcier des consoles est appelé au chevet des Beatles, pour produire le dernier album du groupe. D'enregistrements réalisés dans des conditions difficiles par des musiciens en cours de séparation, il extrait Let It Be, salué par la critique et le public.

Par la suite, il produit les premiers albums solo des Beatles John Lennon (Imagine, Instant Karma, à Give Peace a Chance de John Lennon.) et George Harrison (All things must pass). Il compose avec Mick Jagger Little by little.

Créateur du "mur du son"

Il aura inventé la technique dite du "mur de son", qui consistait à superposer plusieurs sons pour densifier la production, notamment de nombreux instruments, en tirant partie des nouvelles technologies qui faisaient peu à peu leur entrée dans les studios d'enregistrement.

Phil Spector aura ainsi tiré partie des nouvelles possibilités techniques des studios durant les années 60, usant aussi de la réverberation ou du spill, un effet sonore obtenu par la captation d'autres sons dans le studio.

Meurtrier

A mesure qu'avançaient les années 70, Phil Spector a vu son étoile vaciller. De revers musicaux en longs contentieux, il ne parviendra plus à retrouver le succès. Il sera aussi rattrapé par des troubles psychologiques chroniques, ses "démons", selon son expression.

L'homme à la chevelure touffue était aussi connu pour sa passion pour les armes, se rendant régulièrement en studio armé.

Phil Spector lors de son procès pour meurtre le 26 mars 2009 à Los Angeles. (POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Il fera reparler de lui en 2003, avec la découverte, par la police, du corps de l'actrice Lana Clarkson dans la demeure du producteur, à Alhambra, en Californie. Phil Spector affirmera que la quadragénaire s'était tiré elle-même une balle dans la bouche, une version taillée en pièces par l'accusation. A l'issue de deux procès, Harvey Phillip Spector, de son nom complet, avait été condamné, en 2009, à une peine minimum de 19 ans de réclusion.