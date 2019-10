Patrick Watson, la belle vague

Certains disques provoquent parfois comme une respiration au coeur de l'actualité. Le nouvel album du Canadien Patrick Watson, "Wave", sorti vendredi, est de ceux-là, par sa délicatesse et sa beauté formelle. Mais pas seulement.

Il n'y a pas besoin de beaucoup d'artifices pour créer des chansons qui marquent. Patrick Watson est tout à la fois chanteur, musicien, icône de la scène montréalaise où cet anglophone s'est installé il y a quelque temps, et pour son sixième album, Wave (vague), ce boulimique de projets développe une métaphore très compréhensible. "Parfois, dit-il, tu as besoin de tout recommencer à zéro, et quand une grosse vague t'emporte, il ne faut pas lutter".

J'ai construit cet album sur le laisser-aller, le fait de faire la paix avec la réalitéPatrick Watson

Sa vie personnelle, entre une séparation et le décès de sa mère, a pris une tournure dramatique, il a immédiatement pensé au ressac et à la musique qu'il pouvait en tirer. Mais sa voix est évidemment ce qui retient l'attention : aérienne et pleine de nuances, travaillée à l'église très tôt. Il y a bien là quelque chose de magique.

L’important n’est pas moi, le chanteur, mais ce moment que tu arrives à rendre spécial, ce moment que les gens n’oublieront jamais… Et pour moi, ça a toujours été le plus intéressant dans la musiquePatrick Watson

Patrick Watson, marqué aussi par un autre Montréalais, Leonard Cohen. Il a travaillé sur l'album posthume qui sortira le mois prochain, a monté un concert-hommage aussi. Il se souvient très bien d'une interview marquante du Canadien, qui l'a inspiré pour ce disque, dans laquelle il "expliquait sa poésie de manière très terre-à-terre".

Simplicité n'est pas manque de profondeur : Patrick Watson réussit là un album sur lequel tout s'arrête, y compris le temps.

Patrick Watson et la vague des émotions --'-- --'--

Patrick Watson, Wave (Domino Recording). Album disponible. En tournée, à Paris le 26 février (Olympia).