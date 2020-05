VIDEOS. De "L'air des clochettes" à la "Valse de l'Empereur", revivez cinq beaux moments de musique de Mady Mesplé

La soprano toulousaine Mady Mesplé, voix cristalline de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970, s'est éteinte le 30 mai à l'âge de 89 ans.

Une grande chanteuse lyrique s'est éteine le 30 mai qui s'est produite trente ans durant aussi bien en France que dans les plus grandes salles du monde.

Mady Mesplé a chanté l'opéra, l'opérette, et a mélangé les genres avec bonheur. Elle a chanté sous la direction des plus grands, Georges Prêtre, Bernard Haitink, Pierre Dervaux et avec de grands metteurs en scène, comme Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli. Mady Mesplé a été également une très grande chanteuse populaire. A l'heure où on on salue toute possibilité de "démocratiser" l'opéra et le classique, la soprano a permis à cette musique de trouver sa place notamment dans les médias. Nous avons choisi à dessein des vidéos qui la montrent aussi bien en récital chantant des airs d'opéra que dans la divulgation du classique dans des émissions de télévision.

"L'air des clochettes" de Léo Délibes

YouTube / INA

Lakmé : un opéra très important pour Mady Mesplé. Dans les années 1950, c'est avec son interprétation dans cet péra de Léo Delibes, à Liège, qu'elle se fait connaître. A cette époque, Lakmé était pour les sopranos colorature françaises, le rôle phare. Un rôle fétiche pour elle. La voici ici le 13 octobre 1966 dans "L'air des clochettes", accompagnée par Raymond Lefèvre et son grand orchestre pour la télévision française.

"Griserie" d'Auguste Bosc, Georges Millandy et Pierre Varenne

YouTube / INA

Cette fois, c'est une chanson : avec élégance et grâce, Mady Mesplé interprète en novembre 1971 cette très jolie valse, Griserie, composée par Auguste Bosc avec les paroles de Georges Millandy et Pierre Varenne.

"Comme autrefois dans la nuit sombre" de Georges Bizet et "Una voce poco fa" de Gioacchino Rossini (en français)

YouTube

Mady Mesplé enchaîne ici, en octobre 1975 deux airs : l'air "Comme autrefois dans la nuit sombre de Les pêcheurs de perles de Georges Bizet et la cavatine Una voce poco fa mais chantée en français (!) du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini.

"Heure exquise" de Franz Lehar

YouTubeLa Veuve joyeuse (Mady Mesplé)

L'opérette, genre musical mêlant comédie, chant et souvent la danse, et genre de prédilection de Mady Mesplé. Elle y brille dans l'air Heure exquise issu de La veuve joyeuse de Franz Lehar.

"Valse de l'Empereur" de Johann Strauss

YouTube

La soprano interprète l'air de Johann Strauss La valse de l'Empereur à sa manière en 1993 dans l'émission de Pascal Sevran La chance aux chansons.