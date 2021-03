Une "Belle Hélène" pour salle vide à l'Opéra Comique, bientôt sur France Télévisions

La crise sanitaire réserve décidément des surprises de taille. Quel artiste aurait imaginé un jour, jouer dans un spectacle dans une salle vide ? Et bien à l'Opéra Comique, on a choisi de transformer cette situation aussi désespérante qu'absurde en création et cela donne une Belle Hélène comme on ne l'a jamais vue.

Le spectacle La Belle Hélène était bien programmé à l'Opéra Comique au mois de mars. Seulement voilà, les lieux culturels sont encore et toujours fermés. La salle a donc décidé de revisiter le fameux opéra d'Offenbach en jouant avec l'absurdité de la situation.

"Chanter pour une salle vide, c'est l'absurdité la plus totale et plutôt que de filmer simplement le concert pour une salle vide, on a choisi de raconter une histoire avec les chanteurs", explique François Roussillon, le réalisateur.

Une "Belle Hélène" qui investit la salle

Résultat, l'opéra est tourné comme un film par séquences, et surtout, la salle vide devient un élément central du spectacle, précise Michel Fau, le metteur en scène et comédien.

"Les chanteurs chantent devant une salle vide, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et puis, petit à petit, les chanteurs vont investir la salle et vont finir par devenir le public. Il y a même un jeu sur les masques, chanter avec les masques ou pas, c'est absurde en fait."

La Belle Hélène revisitée pour une soirée de Gala dans une salle vide (France Télévisions / France 3 Ile-de-France)

Autre originalité de ce spectacle, le mélange des genres. Il y a Offenbach bien sûr, Bizet mais aussi Barbra Streisand dans une version burlesque.

Impossible évidemment de voir ce spectacle à l'Opéra Comique. La captation sera diffusée sur France Télévisions au mois d'avril.