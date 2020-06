Nicolas Joel, ancien directeur de l'Opéra de Paris et du Théâtre du Capitole, est mort

Mondialement reconnu, Nicolas Joel a travaillé avec les plus grands chanteurs comme Luciano Pavarotti, Placido Domingo et Jessye Norman

L'ancien directeur du Théâtre du Capitole et de l'Opéra national de Paris, Nicolas Joel, grand personnage de la scène lyrique, est décédé le 18 juin à l'âge de 67 ans, ont annoncé les deux institutions. "Toute la maison s'associe à la douleur de ses proches", a indiqué dans un tweet le Théâtre du Capitole.

Homme du théâtre lyrique depuis ses vingt ans, Nicolas Joel aura dirigé pendant 19 années le Théâtre du Capitole, de 1990 à 2009, avant d'être appelé à prendre les rênes de l'Opéra national de Paris, en remplacement de Gerard Mortier. Il avait cédé la place à Stéphane Lissner en 2014. Il avait fait savoir dès 2012 qu'il n'était pas candidat à sa propre succession en raison de la baisse des subventions à l'Opéra.

Des choix de mise en scène traditionnels

Très tôt lancé dans une carrière brillante, assistant puis metteur en scène, il est vite devenu une personnalité reconnue dans toute l'Europe, aux Etats-Unis et jusqu'en Amérique latine et au Japon. Recherché pour le classicisme de ses réalisations, Nicolas Joel a travaillé avec les plus grands chanteurs comme Luciano Pavarotti, Placido Domingo et Jessye Norman. C'est à 20 ans qu'il avait commencé comme assistant à la mise en scène à l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Il a collaboré aussi avec les Chorégies d'Orange.