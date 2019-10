Le ténor italien Marcello Giordani est mort à 56 ans

Le ténor italien Marcello Giordani, est décédé samedi 5 octobre d'un infarctus à l'âge de 56 ans dans sa maison d'Augusta, en Sicile, où il était né en 1963. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer, selon les médias italiens.

Sa mémoire a été saluée ce dimanche 6 octobre par des artistes et le Metropolitan Opera de New York : l'opéra de Manhattan s'est déclaré "profondément peiné d'apprendre le décès de Marcello Giordani", qui avait démarré dans l'institution en 1995 dans le rôle de Rodolfo (La Bohème de Puccini), s'y produisant ensuite dans près de 250 représentations et 27 rôles différents.

The Met is deeply saddened to hear of the passing of Marcello Giordani and sends its condolences to all of Giordani’s family and friends. https://t.co/USjDFrRsGd



Giordani as Benvenuto Cellini in Berlioz's Benvenuto Cellini (2003)



Photo by Ken Howard / Met Opera pic.twitter.com/eTAdEx9YJ8