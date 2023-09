L'artiste JR transforme la façade du Palais Garnier à Paris en caverne

En rénovation, la façade de l'Opéra National de Paris s'est muée en une caverne grâce à l'artiste JR inspiré par Platon.

La façade du Palais Garnier à Paris, sous des échafaudages pour travaux depuis plusieurs mois, est habillée d'une installation éphémère de l'artiste JR représentant une caverne "ouvrant sur une perspective de roche et de lumière", indique le communiqué de l'institution. Depuis le 6 septembre, l'œuvre couvre la façade du monument historique, qui est l'une des deux scènes de l'Opéra de Paris avec l'Opéra Bastille. C'est le premier des deux actes de cette métamorphose conçue comme "un livret d'opéra". Le second est à découvrir en novembre et le premier est visible jusqu'au 25 septembre.

Une caverne animée par des œuvres lyriques

"Laissant apparaître l'entrée d'une immense caverne ouvrant sur une perspective de roche et de lumière", cette œuvre est une "évocation visuelle des origines du ballet et de l'opéra, lorsque le chant et la danse célébraient les divinités de la Grèce archaïque au sein de grottes aménagées à l'occasion de festivités", indique encore l'institution. L'Opéra a annoncé la projection d'extraits d'œuvres lyriques et chorégraphiques sur la façade visible depuis la place, pendant quatre soirées (9, 10 16 et 17 septembre).

JR s'est ainsi inspiré de "l’allégorie philosophique de la caverne de Platon, lieu dont la sortie permet l’accès à la connaissance et à la compréhension du monde". Un projet, rappelle le communiqué de l'opéra, qui "s'inscrit dans la continuité du travail de l’artiste". Ce dernier ayant déjà "mis en place des œuvres monumentales en prenant possession des abords du musée du Louvre, de l’esplanade du Trocadéro, des façades du Palais Farnese à Rome ou encore du Palais Strozzi à Florence". Les travaux de restauration de la façade de l'Opéra national de Paris sont prévus jusqu'à fin 2024.