La soprano Cecilia Bartoli divise ses fans en s'affichant déguisée en homme sur son nouvel album

La diva italienne Cecilia Bartoli a semé le trouble parmi ses fans avec une photo d'elle arborant une fausse barbe sur son nouvel album. Ce dernier rend hommage à un célèbre castrat du XVIIIe siècle.

La maison de disque Decca Classics a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie en novembre du nouvel album de la célèbre soprano qui rend hommage à Farinelli, le plus célèbre des castrats (chanteur de sexe masculin ayant subi la castration avant sa puberté).

Cecilia is delighted to announce her brand new album, ‘Farinelli’, that will be released on 8th November 2019. This album is her personal tribute to the life and career of the most famous opera singer of the eighteenth century. Pre-order the album here: https://t.co/rNByiqO1cR pic.twitter.com/AHMYU4KWi0