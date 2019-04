La comédie musicale "Limoges Opéra Rock" de retour sur scène

Après trois représentations à guichets fermés fin décembre 2017, le spectacle musical Limoges Opéra Rock revient dans une nouvelle mouture pour faire défiler en chansons 2000 ans d'histoire de la ville et de ses environs. Rendez-vous dans les coulisses de cette comédie musicale 100% locale.

Ils incarnent Saint-Martial, Richard Coeur de Lion ou Auguste Renoir. Ils chantent leurs amours ou leurs combats, les luttes ouvrières et la résistance. Limoges Opéra Rock c'est d'abord une troupe de vingt-deux artistes : neuf chanteurs, six danseurs et sept musiciens réunis, à nouveau, par Pascal Chamoulaud, l'initiateur de cette fresque historique et musicale.

La plupart d'entre eux avaient déjà joué le spectacle en 2017 à l'instar de Valérie Costa, l'une des chanteuses. Pour elle, Limoges Opéra Rock, c'est d'abord "retrouver une bande d'amis", dit-elle. "On a partagé une aventure humaine qui était importante, on a tous gardé des liens". Par ailleurs, Limoges Opéra Rock, c'est aussi un album sorti en 2016 et enregistré par plus d'une trentaine d'artistes régionaux.

D'Augustoritum à la Technopole

En vingt-quatre chansons, la troupe donne vie aux grands noms de Limoges et à ses anonymes, pour retracer l'histoire de la ville depuis ses origines, depuis Augustoritum, alors capitale du peuple gaulois des Lémovices. Les textes sont signés Jacques E. Deschamps et Michel Faure, sur une musique de Pascal Chamoulaud.

Limoges Opéra Rock, les 25 et 26 avril 2019 à 20h au Grand Théâtre de Limoges.