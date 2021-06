L'Opéra Grand Avignon met en vente 4 000 costumes issus de ses productions

L'Opéra d'Avignon organise une grande vente de costumes et accessoires samedi 3 juillet. 4 000 pièces seront proposées aux professionnels et particuliers, avec des prix entre 2 et 20 euros.

Pour les professionnels, amateurs de bals costumés ou divas en herbe, c’est l’occasion rêvée : l’Opéra Grand Avignon se sépare de 4 000 costumes de scène et accessoires divers. Des tenues d’exception à des prix défiant toute concurrence : 2 à 20 euros par pièce. La vente se tiendra à l'atelier Décor de l’Opéra sur le site de Courtine, le samedi 3 juillet pour les particuliers, le 2 juillet pour les professionnels, compagnies et associations.

Ces vêtements ont été portés par les artistes des productions de l'Opéra comme Turandot, La flûte enchantée, Un bal masqué, Valse de Vienne, Tosca, La veuve joyeuse… Et ce sera bientôt aux spectateurs de se mettre dans la peau de leur personnage préféré. "Il y en a tellement !", s’exclame Céline Le Guinio, gestionnaire du stock de costumes, qui elle-même ne sait plus où donner de la tête.

Offrir une seconde vie aux costumes

Pendant 20 ans, Céline Le Guinio a été danseuse au ballet de l'Opéra du Grand Avignon. Au milieu des portants chargés de vêtements, elle se met à la recherche d’une robe particulière, à forte valeur sentimentale. "C’est un spectacle, [Turandot], auquel j’ai participé en tant que danseuse à l’époque, du coup ça rappelle des souvenirs… ", raconte-t-elle en admirant une robe beige délicatement brodée. "Il y a un travail qui est vraiment exceptionnel sur de la mousseline de soie."

L’ancienne danseuse est nostalgique mais espère tout de même que cette robe trouvera un nouveau propriétaire. "C’est sûr qu’on s’attache aux costumes mais après on est heureux aussi parce qu'ils vont continuer à vivre", déclare Céline Le Guinio. "C’est dans le but d’aider des associations, certaines compagnies, des particuliers. Donc plutôt que de rester soit dans des cartons, soit oubliés dans un coin, on se dit que ça va continuer à rendre service", continue-t-elle.

"Comme tous les théâtres, on a, au bout d’un moment, un problème de place", explique Elsa Briand. Cette dernière connaît très bien ces costumes. Ils ont tous été fabriqués dans l'atelier de couture de l'Opéra. "Pour certains, il y a de très nombreuses années", ajoute Elsa Briand, responsable de l'atelier. Les 4 000 pièces proposées à la vente sont donc toutes uniques. Des vêtements qui ont nécessité des heures voire des jours de travail pour les quatre salariés de l’atelier.

Samedi 3 juillet (particuliers) / Vendredi 2 juillet (professionnels, compagnies et associations). De 10h à 17h à l'atelier Décor de l’Opéra, site de Courtine, 250 route des Rémouleurs à Avignon. Pièces et costumes vendus entre 2 et 20€