L'Opéra de Lyon dénonce une baisse des subvention de la mairie, l'accusant d'être "anti-opéra"

L'Opéra de Lyon proteste contre une diminution des subventions de la ville. La mairie se défend, minimisant l'importance de la baisse et la justifiant par une meilleure répartition des financements au profit d'autres structures.

La mairie EELV de Lyon s'apprête à diminuer de 500 000 euros la subvention annuelle accordée à l'Opéra de Lyon, une décision dénoncée par son directeur qui y voit l'expression d'une "idéologie anti-opéra".

L'information a été révélée le 4 mars sur Twitter par le journaliste indépendant Frédéric Martel, intervenant sur la radio France Culture. Le montant de la subvention municipale à l'établissement devrait passer de 7,5 à 7 millions d'euros. La délibération doit être soumise au prochain conseil municipal, prévu les 25 et 26 mars prochains.

"Nous ne pouvons que nous inquiéter de l'idéologie anti-opéra que semble sous-tendre cette décision", a réagi dans un communiqué Serge Dorny, l'actuel directeur de l'Opéra qui effectue sa dernière saison à la tête de l'institution lyonnaise.

La mairie dit vouloir mieux répartir les subventions

"Cette baisse ne représente que moins de 3% de l'aide de la ville (qui s'élève au total à 17 millions en incluant des éléments indirects, ndlr) et n'empêchera pas l'Opéra de garder de très belles marges de manoeuvre pour faire de très belles choses", a répondu Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire chargée de la Culture. Selon l'élue, la diminution de cette subvention vise à mieux répartir les moyens financiers entre secteurs publics et associatifs.

L'aide municipale globale, qui comprend la subvention directe et la mise à disposition de personnel (artistes, techniciens, administratifs), couvre environ la moitié du budget de fonctionnement de l'Opéra.

"Après la rééducation du goût sans viande, la rééducation culturelle des Lyonnais", a taclé sur Twitter Étienne Blanc, sénateur LR et chef de file de la droite municipale lyonnaise, allusion à la récente polémique sur les menus des cantines scolaires de la ville.

"Le budget culturel de Lyon est maintenu. Il est simplement orienté différemment en faveur de plus petites structures actives et créatives. Cela a été annoncé durant la campagne électorale et c'est aussi pour cela que nous avons été élus", rétorque le cabinet du maire Grégory Doucet.