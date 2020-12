Découvrez "Une nuit à l'Opéra" : des images d'archives exceptionnelles avec De Gaulle, Elizabeth II, Grâce de Monaco, Bardot, La Callas...

Dans le cadre de sa programmation en ligne 3e Scène, l’Opéra de Paris diffuse sur internet des images d’archives montées sous la houlette du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa qui revisite avec humour les soirées de gala organisées au Palais Garnier dans les années 1950-60.

Magique

Un tapis rouge à faire pâlir les Oscars : une soirée de gala comme on en voit plus, où les grands de ce monde croisaient ceux et celles que l’on appelait les vedettes, et pas encore des stars… En grande pompe, le Tout-Paris et les célébrités internationales de l’époque gravissent, devant un public en liesse, les marches de l’Opéra pour venir écouter un récital de Maria Callas.