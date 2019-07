On a écouté le nouvel album d'Ed Sheeran en avant-première avec des fans : les premières réactions

Quelques dizaines de fans ont écouté l'album d'Ed Sheeran la veille de sa sortie, dans un magasin éphémère dédié à l'artiste et inauguré pour l'occasion à Paris.

Alors que le nouvel album d’Ed Sheeran No.6 Collaboration Project sort ce vendredi 12 juillet, une quarantaine de fans a pu l’écouter en avant première, la veille de sa sortie. L'événement a lieu dans un pop-up store éphémère dédié à l’artiste, inauguré le jour même dans le quartier du Marais à Paris. Pour la promotion de cet album très attendu, 21 magasins semblables ont ouvert dans le monde entier.

Les fans, tirés au sort après un concours lancé sur le site du journal Le Parisien, se sont arrachés les produits d’une gamme de merchandising toute neuve, alors que les 15 nouveaux titres du chanteur star résonnaient entre des murs étroits.

Dans ce lieu intime situé en face du Centre Pompidou, les privilégiés hochent la tête et tapent timidement du pied à l’écoute de ces inédits. Certains connaissent déjà par coeur les paroles des nouveaux titres du Britannique, qui avait partagé cinq extraits de l’album avant sa sortie.

Le pop-up store éphémère consacré à Ed Sheeran, inauguré le 11 juillet 2019 au 16 rue Saint Merri, dans le IVe arrondissement parisien. (Lucie de Perthuis)

Justin Bieber, Eminem, Travis Scott : une liste d'invités cinq étoiles

Parmi les gagnants, dont beaucoup sont de jeunes gagnantes, certains sont venus accompagnés par leurs parents. C’est le cas de Justine, 17 ans. Après avoir dépensé plus de 50 euros pour un t-shirt et une casquette à l’effigie de son idole, elle est descendue au sous-sol du magasin pour écouter attentivement le nouvel opus du musicien, qui, comme son nom l'indique (N°6 Collaborations Project), ne comporte que des collaborations avec d’autres artistes renommés.

Le sous-sol étroit dans lequel les fans d'Ed Sheeran ont pu écouter son nouvel album en avant-première, dans un pop-up store dédié à l'artiste britannique. (Lucie de Perthuis)

Sur ce quatrième album studio d'Ed Sheeran, on retrouve - entre autres - Justin Bieber, Travis Scott, Stormzy, Bruno Mars, Eminem et 50 Cent. Mais la collaboration qui semble particulièrement marquer ces quelques privilégiés, c’est South of the Border, avec Camila Cabello et Cardi B.

Le tout nouveau clip de Ed Sheeran (et ses différentes perruques) est sorti vendredi







Du haut de leurs 18 ans, Maëlys et Maëva suivent Ed Sheeran depuis de longues années. Elles sont séduites par les nouvelles compositions du créateur de l'incontournable Shape of You.

C'est une surprise. Avec ces collaborations, chaque artiste apporte sa touche, et c'est ce qui fait un album richeMaëlys, fan de Ed Sheeanà franceinfo Culture

Un disque éclectique

En effet, ce nouveau chapitre est assez éclectique. Ed Sheeran y propose des ballades folk romantiques dont il a le secret (Best part of me, feat YEBBA), des sons beaucoup plus rock (Blow, feat Chris Stapleton & Bruno Mars), et même du R&B (I don’t want your money, feat H.E.R).

Pour ces fans de la première heure, le succès de cette star internationale s’explique par son authenticité : “Je l’ai vu plusieurs fois en concert, explique Maëlys. Il est hyper proche des fans et interagit avec son public, tout en assurant un show parfait”, se souvient-elle avec une certaine nostalgie.

Parmi les fans, on compte quelques déçus. “On pensait le voir”, sourit Nina, 34 ans. Heureusement, elle est conquise par la musique : “L’album est super. C’est vraiment différent de ce qu’il fait d’habitude, ça bouge plus”, selon elle.

Les fans écrivent des messages sur le mur du pop-up store dédié à Ed Sheeran, inauguré à l'occasion de la sortie de son nouvel album, No.6 Collaboration Project. (Lucie de Perthuis)

"Il me coûte cher Ed Sheeran !"

Dans le fond de la salle, à l’écart, un homme d’une cinquantaine d’années détonne dans cet environnement juvénile. Amar est venu avec son ado Eléa. “Il me coûte cher ce Ed Sheeran!”, plaisante le père, qui vient de débourser 30 euros pour un t-shirt sur lequel est inscrit la tracklist de l’album. Surexcitée, sa fille le rejoint après avoir écouté les nouveaux titres “Il est trop trop bien !”, s’exclame-t-elle. Son titre préféré : Antisocial, feat Travis Scott.

Certains sont venus de loin pour l’événement. C’est le cas de Joanna, la trentaine, fan absolue du rouquin, qui a fait la route depuis la Normandie. Elle repart avec une casquette, un tote bag, et des autocollants, le tout pour 70 euros. "J'ai fait pire", avoue-t-elle en souriant.

Une opération commerciale réussie pour l’artiste qui a doublé sa fortune en un an en 2018, devenant le 17ème artiste le plus riche du Royaume-Uni, devant Adèle. Le pop-up store, situé au 16 rue Saint-Merri, dans le IVe arrondissement parisien, est ouvert vendredi 12 et samedi 13 juillet, de 11h à 20h.



L'album N°6 The Collaboration project (Warner) est sorti vendredi 12 juillet 2019