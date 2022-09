November Ultra, la chanteuse française dont la voix céleste "va tout exploser", selon ses pairs

La chanteuse November Ultra, actuellement en tournée avec son premier album "Bedroom Walls", vient de recevoir le prix Joséphine, décerné par des artistes. Cette grande timide étonnamment à l'aise sur scène, attire un public de plus en plus nombreux, séduit par sa pop délicate.

Né entre les murs de sa chambre, d'où son titre en anglais Bedroom walls, le premier album de la chanteuse November Ultra rencontre un bel écho, consacré récemment par le prix Joséphine, décerné par des artistes. Ce disque est sorti au printemps et depuis le public gagne les salles, touché par la pop/folk délicate et la voix céleste de cette Française au nom de scène inspiré de son mois de naissance et du mini-album Nostalgia, Ultra de l'Américain Frank Ocean.



L'autrice-compositrice-interprète âgée de 33 ans déroule actuellement les concerts, pour dévoiler cet album. Une sorte de "journal intime", comme elle l'a confié à l'AFP, chanté majoritairement en anglais, avec quelques couplets en espagnol, langue de son grand-père maternel, comme dans le morceau Soft & tender.



"Hâte d'aller faire voyager" cet album intime

"C'est assez fou, c'est un album très personnel, mais la musique a ça de magique: nos vies, souvenirs, qui on est, tout d'un coup, trouvent un écho universel avec les gens qui viennent au concert", remarque la trentenaire, issue d'un milieu modeste (père ouvrier, mère gardienne d'immeuble) en région parisienne.



"Je me demandais à quel point Bedroom Walls pouvait se transmettre en live; je m'aperçois qu'à chaque concert, c'est une chambre qui se recrée quelque part", ajoute l'artiste qui a passé quatre ans à confectionner son disque, après être passée par un groupe, Agua Roja. "C'est marrant, pendant longtemps je ne voulais pas sortir de ma chambre et maintenant j'ai hâte d'aller faire voyager cette chambre".



Une grande timide très à l'aise sur scène

La musicienne qui se décrit comme "introvertie, timide, gauche en société" apparaît très à l'aise sur scène, créant du lien avec le public, avec quelques petites touches d'humour bienvenues entre deux titres mélancoliques. "Vive la musique! Ca m'aide à mieux fonctionner et ça étonne mes proches, comme ma mère qui n'en revient pas, elle qui devait me forcer à aller acheter une baguette à la boulangerie tant j'avais peur d'y croiser des gens", sourit-elle.



Celles et ceux qui l'ont vue sur scène savent que c'est là sa place, pour longtemps. "Elle va tout exploser, pour moi c'est une grande diva au sens noble, elle a une voix d'ange, de guide", commente pour l'AFP la rappeuse Aloïse Sauvage, qui a convié November Ultra à faire une apparition sur son futur album Sauvage (7 octobre).



November Ultra, qu'on surnomme aussi "Nova", a été remuée de recevoir le prix Joséphine lors d'une cérémonie-concert en public à la Maison de la Radio et de la Musique: "mes pairs ont aimé mon album, c'est fort, incroyablement touchant".



Le prix Joséphine, une alternative aux Victoires

Cette nouvelle récompense musicale, qui tient son nom de Joséphine Baker et du Osez Joséphine d'Alain Bashung, a été créée par Christophe Palatre et Frédéric Junqua, deux vieux routiers de l'industrie musicale qui rêvaient d'une alternative aux Victoires de la musique. Le jury comprenait des artistes tels que Imany, Oxmo Puccino ou L'Impératrice.



"Ca faisait longtemps qu'on attendait un prix comme ça, où le vote est fait par des artistes - qui peuvent être aussi des beatmakers ou des ingénieurs du son - sur le modèle du prix Goncourt", se réjouit la chanteuse Keren Ann, présidente du jury. Keren Ann dépeint November Ultra, lauréate de la première édition, comme une musicienne "à l'origine d'une très belle proposition artistique, personnelle et authentique".