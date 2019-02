Musique : The Dandy Warhols, jamais morts

"Why You So Crazy", c'est le nom de leur dernier album, et un résumé parfait de la carrière des Dandy Warhols. Les Américains fêtent cette année leurs 25 ans d'existence, le regard tourné vers l'avenir, heureux d'être toujours là malgré les tempêtes qui ont traversé leur carrière.

Franchement, on n'aurait pas parié que les Dandy Warhols existeraient encore aujourd'hui, 25 ans après leurs débuts à Portland. Pourtant, les voici, très en forme qui plus est.

Leur histoire mouvementée, faite d'excès, d'engueulades, de tubes, de périodes creuses, de séparations ponctuelles, ne les a pas empêchés de devenir un groupe culte. Why You So Crazy est un nouvel étalage de leur folie et de leur savoir-faire, entre psyché, country, nappes électro et même piano classique. Une preuve de leur volonté de continuer à expérimenter. Peter Holmström, fondateur et guitariste des Dandy Warhols : "Je ne suis heureux qu’en créant, que ce soit de la musique, de l’art, de la photographie, et dans le groupe on est tous comme ça… C’est comme valider son existence".

Je suis fier de ce a qu’on fait, parce qu’il y a des tonnes de musiciens bien meilleurs que nous qui n’ont pas eu notre chancePeter Holmström, guitariste des Dandy Warhols

A leur âge, beaucoup se contenteraient de sortir des compilations, des best-of. Pas eux : "Quand vous sortez un best of – on l’a fait une fois – c’est un peu comme regarder en arrière, et on n’aime pas trop ça, avoue Holmström. La meilleure chose à faire pour célébrer nos 25 ans, c’est de se tourner vers les 25 prochaines années ; et sortir un nouveau disque c’est parfait pour ça".

Car franchement, l'Amérique redneck qu'ils moquent tout en la représentant, est le parfait reflet des années Trump. Il y a donc de quoi continuer à écrire et chanter, pour "donner à s'évader". Cela fait 25 ans que les Dandy Warhols surgissent quand on ne les attend pas, il n'y a vraiment aucune raison que ça change.

The Dandy Warhols, Why You So Crazy (Dine Alone Records). Album disponible.