Musique : le groupe Sum 41 annonce sa séparation après 27 ans de carrière

Le groupe canadien de métal alternatif Sum 41 annonce sa séparation sur les réseaux sociaux mais il assurera les concerts prévus cette année. Des millions de fidèles le suivaient depuis 1996, date de sa formation.

"Sum 41 va se séparer", a annoncé ce lundi le groupe de rock canadien sur ses réseaux sociaux. "Constituer Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de nos vies. Merci pour ces 27 dernières années. Nous serons éternellement reconnaisants envers nos fans."

>>> Paris : le groupe Sum 41 annule un concert après la détonation d'un "engin explosif", la salle évoque un simple "pétard" lancé par des "gilets jaunes"

Le chanteur Deryck Whibley, le bassiste Jason McCaslin, les guitaristes Dave Baksh et Tom Thacker ainsi que le batteur Frank Zummo promettent toutefois qu'ils termineront "toutes leurs dates de tournée cette année" et qu'ils sortiront un "dernier album" qui sera lui-même suivi d'une tournée mondiale d'adieu.

Après un premier album en 2000, c'est "All Killer, No Filler" sorti en 2001 qui les a rendu célèbre avec notamment le tube "In Too Deep".